È tornata per la seconda volta sul prestigioso palco dell’Ariston per cercare di ottenere dal Festival di Sanremo 2025 quello che non è riuscita a vincere lo scorso anno – quando con i suoi ‘Diamanti grezzi‘ si fermò al 23esimo posto – puntando tutto sul testo ‘Febbre‘: il riferimento (forse ovviamente) è a Clara che proprio questa sera canterà per la terza ed ultima volta la sua canzone inedita, dandola in pasto al televoto per il verdetto finale che potrebbe farla finire tra i primissimi (se non addirittura al primo!) posto della classifica della 75esima edizione delle kermesse sanremese.

Prima di dedicarci al vero e proprio testo ‘Febbre’, vale la pena ricordare che pochi giorni fa parlando con Tv Sorrisi e Canzoni, la stessa Clara (nome d’arte di Clara Soccini) ha spiegato che si tratta di una canzone interamente incentrata sull’importanza di trovare “la versione migliore di se stessi” anche negli inevitabili “alti e bassi” che la vita ci porta a sopportare; promettendo che quest’anno – dopo essere “maturata sia come persona, sia come artista” rispetto all’edizione del 2024 del Festival – cercherà di “dare il massimo senza avere rimpianti”.

TESTO COMPLETO ‘FEBBRE’ DI CLARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Ora vi lasciamo il testo completo della canzone ‘Febbre‘ di Clara così potete analizzare direttamente voi la canzoni e se vi piace canticchiarla.

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

E anche deludere

È un’abitudine

Come nel mio

Primo giorno di scuola

Non so che faccio qui

Il buio è tagliato dalle luci viola

Il cielo fa come un glitch

Tu mi guardi dall’alto

Trascinandomi in basso

Non ascolti quando grido

Sembri fatto di ghiaccio

Io sono fatta così

Alle feste chic

Sola su un terrazzo

Tutti fanno bling bling

Io nemmeno mi piaccio

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale e scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Ti sei preso una parte di me

Quella ancora più in fondo dell’anima

Un sentimento

Che se si rompe taglia

Come il vetro

Corro corro come dentro un bosco

Dentro questo inferno è più difficile

Questo amore dimmi quanto costa

Ti senti un’ombra qua vicino a me

Non ascolti quando grido

E nemmeno se taccio

Non ascolti quando grido

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che sale scende

Tu prendi me

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere…

Non dire “je t’aime”

Dimmelo se

Ciò che provi è solo febbre

Che sale e scende

Che mi fa male male

I tuoi occhi Blu Klein

Dicono che

Stanotte è solo febbre

Che poi ti prende…

Come la febbre

Come un enfant per strada

In abito da gala

Non ci amerà la fama

Non cambierà la trama

Mille lune passeranno

E una ci sarà per sempre

Per te che non vuoi scendere

Come la febbre

