Fece s*sso con 13enne e rimase incinta: 32enne condannata/ Minacce all’adolescente

Un amore morboso, sbagliato e costellato di ricatti: è stata condannata a sei anni e sei mesi di carcere in primo grado dai giudici del tribunale di Prato la 32enne che ebbe ripetuti rapporti sessuali con un ragazzino di tredici anni al quale dava ripetizioni d’inglese, sino a rimanere incinta e a dare alla luce un bambino, che ora ha due anni d’età. Come riferito dal quotidiano “La Repubblica”, la pena è aggravata dal fatto di aver utilizzato il neonato come arma di ricatto nei confronti del giovane, che non voleva più saperne di lei. Quest’ultima, così, è passata alle minacce reiterate, dicendogli che sarebbe stata lei a raccontare la verità ai genitori dell’adolescente e a tutti i suoi parenti e amici se lui l’avesse lasciata e che poi si sarebbe suicidata. La donna, un’operatrice socio-sanitaria, era stata arrestata nel marzo del 2019 con l’accusa di atti sessuali su minore e, come riportato dalla testata giornalistica sopra menzionata, “il tribunale l’ha riconosciuta colpevole anche del reato di violenza sessuale per induzione, fattispecie contestata dalla Procura dopo che le conversazioni chat avevano mostrato un crescendo di ricatti”.

CONDANNATA 32ENNE PER VIOLENZA SESSUALE SU MINORE: IN MANETTE ANCHE IL MARITO

Oltre alla 32enne, a finire in manette è stato anche il marito, con una pena di diciotto mesi per essersi attribuito la paternità del neonato nonostante fosse a conoscenza del fatto che non si trattava di suo figlio. Il caso, scrive “La Repubblica”, era divampato nel mese di marzo dell’anno 2019, in seguito a un esposto depositato dai genitori della vittima contro la donna, con tanto di testimonianza del ragazzino, assistito dall’avvocato Roberta Roviello: nella sua confessione, il giovane rivelò che i primi rapporti sessuali con la donna cominciarono nel giugno del 2017, quando lui aveva appena tredici anni, ammettendo inoltre di aver eseguito più tentativi di stoppare la relazione, venendo tuttavia sempre intimorito dalla madre di suo figlio, che – come asserito – in precedenza – ventilava ipotesi di suicidio e lo minacciava di portare il bambino nei pressi della scuola da lui frequentata. La mamma del minorenne, al termine della sentenza, ha dichiarato: “Non c’è risarcimento per ciò che ha subìto mio figlio. Ora devo pensare a lui”.



