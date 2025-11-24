Fecondazione in vitro, perché i medici sono preoccupati dalla crescita della FIV elettiva: non è solo una questione di "bambini progettati"

La fecondazione in vitro (FIV) elettiva non sta solo sollevando interesse commerciale, ma anche interrogativi etici e timori medici. Questi ultimi sono preoccupati per quattro motivi in particolare: la scienza è ancora troppo incerta, la tecnica potrebbe creare stress inutile, ma anche incrementare le diseguaglianze, oltre a infiammare il dibattito sul tema dei “bambini progettati”, che è già in corso.

"L'Africa si dividerà in due"/ Studio: "La placca somala si staccherà e si creerà un nuovo oceano"

La questione riguarda la crescita della FIV elettiva, cioè l’uso di questa tecnica da parte di persone che potrebbero concepire naturalmente ma optano per la selezione degli embrioni, visto che sono disponibili test genetici sempre più sofisticati, come i PGT (Preimplantation Genetic Testing), che analizzano gli embrioni prima che vengano impiantati. Vi sono quelli che controllano le anomalie cromosomiche (PGT-A), soprattutto per le donne più avanti con l’età o con esperienze di aborti ripetuti.

"La musica sacra fa bene al cervello"/ Studio:"Stimola i percorsi neurali e riduce il rischio di Alzheimer"

Ma ci sono anche i test che cercano le malattie genetiche rare causate da un singolo gene (PGT-M), che è accettato e raccomandato in caso di rischio reale. Il più nuovo e controverso è però quello che usa enormi banche dati di DNA per stimare la predisposizione dell’embrione a malattie complesse come Alzheimer, diabete o schizofrenia, o caratteristiche particolari come altezza e QI. Quest’ultimo test, poligenico (PGT-P), è quello che sta spingendo la crescita della FIV elettiva.

I DUBBI DEGLI SCIENZIATI SULLA FECONDAZIONE IN VITRO ELETTIVA

Stando a quanto riportato da Axios, il problema è che le malattie poligeniche dipendono da centinaia di geni e altri fattori, come l’ambiente in cui si vive, per cui i punteggi prodotti sono ritenuti poco affidabili dai medici, in quanto potrebbero essere classificati male gli embrioni. Si tratta di un “fenomeno di consumo emergente” per le persone che non hanno problemi di fertilità o rischi genetici noti e che ricorrono alla “fecondazione in vitro elettiva allo scopo di avere un figlio più sano, più alto, qualunque sia il ‘meglio’ per loro”, ha dichiarato Kian Sadeghi, CEO della startup di test genetici Nucleus Genomics, ad Axios.

USA: l'eugenetica "libertaria" è in forte ascesa/ FT: "Scienza e politica vogliono creare il 'super-uomo'"

Ma per Ruth Lathi, professore di ostetricia e ginecologia alla Stanford University School of Medicine, che ha studiato il PGT-P, non c’è una correlazione sufficientemente alta tra geni e malattie tale da proporre questo test, che tra l’altro “potrebbe potenzialmente classificare in modo errato o addirittura scartare embrioni sulla base di punteggi che non sono stati dimostrati nell’ambiente odierno”. E teme che i test poligenici possano mettere a dura prova il sistema di fecondazione in vitro, rendendolo più difficile da accedere per chi ne ha veramente bisogno.

DAI COSTI ALLA QUESTIONE ETICA

C’è poi il timore che riguarda il rischio di “stress” inutile, in quanto la FIV elettiva produce un grande carico fisico ed emotivo senza benefici chiari e certi. Peraltro, i costi sono molto alti, e ciò solleva il tema della diseguaglianza. Il PGT-P costa migliaia di dollari, quindi la tecnica potrebbe essere meno accessibile per chi ne ha davvero bisogno, oltre a creare un mercato di “bambini progettati” o “ottimizzati” per soli ricchi. L’altro timore per la comunità scientifica, infatti, riguarda gli scopi della FIV elettiva: potrebbe non servire solo a prevenire malattie, ma essere usata per scegliere tratti fisici o cognitivi.

Il dibattito tra gli scienziati è in corso: infatti, ci sono genetisti secondo cui vietare o scoraggiare queste tecnologie sia una forma di paternalismo; avere informazioni aggiuntive sul rischio genetico possa comunque essere utile, ma precisano anche che un punteggio alto non significa che la malattia si svilupperà, bensì si tratta solo di un rischio maggiore. A tutto ciò si aggiunge il tema etico, sollevato da alcuni bioeticisti, i quali temono che “scegliere” un figlio in base a un punteggio genetico possa cambiare il modo in cui i genitori lo percepiscono; inoltre rischia di essere considerato come “prodotto da ottimizzare” invece che come individuo da accogliere.