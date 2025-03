Stando agli ultimissimi indicatori demografici pubblicati dall’Istat lo scorso anno la fecondità in Italia ha raggiunto il valore minimo in Italia con i nuovi nati che non sono riusciti a coprire neppure il numero di decessi nonostante questi ultimi abbiano registrato un forte calo rispetto al 2023, il tutto mentre aumenta di parecchio il numero di emigrazioni da parte della cittadini nati in Italia: dati – insomma – impietosi e che aprono ad un futuro nel quale sembra sarà sempre più difficile riportare in positivo i numeri della fecondità; ma che al contempo possono essere una lezione importante per i decisori politici chiamati a risolvere l’importante sfida dalla quale dipende il futuro stesso del paese.

Partendo proprio dai dati sulla fecondità vera e propria, secondo l’Istat lo scorso anno si è registrata una media nazionale di 1,18 figli per donna che è il valore minimo mai registrato dato che il precedente record negativo risaliva al 1995 quando la media fu di 1,19 figli per donna: le inflessioni maggiori si sono registrate nel Nord e – soprattutto – nel Sud con medie pari a 1,19 e 1,20 rispetto agli 1,21 e i 1,24 del 2023; mentre resta stabile il dato del Centro (di per sé già pessimo) pari a 1,12; con il primato detenuto dal Trentino (1,39 figli per donna lo scorso anno) e quello negativo ancora in mano alla Sardegna (0,91 con nessuna provincia superiore all’uno).

Tra fecondità, nuovi nati e morti restano in calo i dati sui cittadini italiani: il report dell’Istat

Secondo l’Istat – peraltro – mentre la fecondità è in calo su tutto il territorio nazionale è aumentata anche l’età media del parto ora pari a 32,6 anni con un aumento di 0,1 rispetto al 2023 imputabile soprattutto al Nord e al Centro (con dati medi di 32,7 e 33 anni) con il Sud che supera leggermente la media nazione con un’età del concepimento pari a 32,3 anni; il tutto fermo restando che nel frattempo è anche aumentata di circa 5 mesi l’aspettativa di vita, ora pari a 83,4 anni.

A rendere ancora più gravi i dati sulla fecondità – poi – ci pensano sia quello sul saldo naturale tra nascite e decessi (rispettivamente 526mila nuovi nati e 651mila morti, calati del 3,1%) che ci parla di 281mila cittadini in meno; ma anche – e forse soprattutto – il fatto che al contempo siano emigrati circa 191mila italiani (con un vero e proprio boom del 20,5% in più rispetto al 2023) parzialmente sopperiti dalle 217mila nuove cittadinanze rilasciate a stranieri immigrati: il saldo complessivo dovrebbe essere di circa 58 milioni 934mila residenti, dei quali 53 milioni 512mila cittadini italiani calati di 206mila unità.