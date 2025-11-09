C'è attesa per quelle che saranno le decisioni di Fed e Bce sui tassi nelle riunioni del mese prossimo, le ultime dell'anno

Nei giorni scorsi si sono riuniti nelle penultime riunioni del 2025 il Consiglio direttivo della Bce e il Federal open market committee (Fomc) della Fed ed entrambi hanno replicato le decisioni in termini di politica monetaria prese nei precedenti meeting di settembre.

La Bce ha infatti mantenuto invariati i tassi al 2% per la seconda volta consecutiva dopo i tagli effettuati nel primo semestre per complessivi 100 punti base. La Fed ha invece continuato a ridurre i tassi di altri 25 punti base portandoli al 4% con il secondo taglio consecutivo dopo un primo semestre nel quale i tassi erano rimasti invariati.

Analizziamo nel dettaglio le motivazioni delle decisioni prese.

Il Consiglio direttivo della Bce, che si è riunito il 30 ottobre, ha preso questa decisione considerando i recenti dati del carovita di settembre che evidenziano un aumento del 2,2% rispetto al 2% di agosto, anche se le aspettative di inflazione a lungo termine continuano ad attestarsi intorno all’obiettivo del 2%.

La crescita dell’Eurozona si mantiene debole con un incremento nel terzo trimestre pari allo 0,2% rispetto allo 0,4% dello stesso trimestre dell’anno precedente: la modesta crescita è stata sostenuta dal settore dei servizi nonostante la frenata del comparto manifatturiero e il calo delle esportazioni dei beni per effetto dei dazi, di un euro forte e dell’elevata incertezza nel contesto macroeconomico.

Sul mercato del lavoro il tasso di disoccupazione di settembre si mantiene costante al 6,3%, invariato da luglio scorso e vicino al minimo storico, nonostante un calo nella domanda di lavoro.

La decisione della Fed, invece, di tagliare i tassi è stata presa senza un accordo unanime tra i vari membri nella riunione del 28 e 29 ottobre. Tra i dodici votanti si sono registrati due contrari: il Governatore Stephen Miran, nominato da Trump, cha ha chiesto una riduzione più consistente e ha votato per un taglio di 50 punti base e il Presidente della Fed di Kansas City, Jeffrey Schmid, che ha votato per mantenere i tassi inalterati. Dal 1990 solo tre volte si è registrato un dissenso tra i votanti che si sono espressi sia in favore di una politica monetaria più restrittiva che di una più espansiva.

L’incertezza è anche collegata all’inflazione statunitense che continua la sua crescita segnando un incremento del 3% di settembre rispetto al 2,9% di agosto, al 2,7% di luglio e sopra l’obiettivo del 2% con un mercato del lavoro che, nonostante un rallentamento della domanda di lavoro dovuta alle politiche migratorie più restrittive, si mantiene comunque resiliente con un tasso di disoccupazione che ad agosto è stabile al 4,3%.

In aggiunta, il Pil statunitense nel primo semestre è cresciuto dell’1,6% rispetto al 2,4% dell’anno precedente e, come anche precisato nel corso della conferenza stampa dal Presidente Jerome Powell, lo shutdown del Governo federale peserà sull’attività economica anche se gli effetti dovrebbero invertirsi dopo la fine della chiusura delle attività governative.

L’incerta durata dello shutdown aumenta la complessità e variabilità del contesto all’interno del quale si muove la Fed oltre alla variabilità dei dazi che ha un impatto a livello globale e aumenta l’incertezza del quadro macroeconomico.

In questo contesto e sulla base dei prossimi dati relativi a inflazione, disoccupazione e crescita, le due Banche centrali prenderanno le decisioni nelle ultime riunioni dell’anno previste per il 9-10 dicembre (Fed) per il 18 dicembre (Bce).

