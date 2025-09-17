Oggi la Fed dovrebbe tagliare i tassi di interesse, ma quel che conta per i mercati è capire quante altre riduzioni ci sarà nell'anno

Giovedì scorso è stato rilasciato il dato sull’inflazione americana di agosto, la quale si è attesta annualmente al 2,9%, in aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e in aumento rispetto al 2,7% annuale registrato ad agosto.

La componente del cibo ha subito un forte incremento mensile, pari allo 0,5%, mentre la componente energetica è aumentata dello 0,7%, abbastanza in linea considerando la grande volatilità della stessa.

Grafico 1 – U.S. Consumer Price Index (variazione % annuale)

Il CPI core invece, al netto di queste ultime due componenti, si è attestato al 3,1% annualmente, invariato rispetto alla precedente lettura. All’interno troviamo la categoria degli affitti, la quale ha subito un forte aumento pari allo 0,4% mensile, i servizi di trasporto, con un aumento pari all’1%, e infine i servizi medici e sanitari, decrementati dello 0,1%.

La componente degli affitti è stata quella che ha contribuito maggiormente all’incremento del paniere dell’inflazione, dato il suo grande peso nel calcolo matematico, considerando inoltre che un aumento dello 0,4% nella stessa non si verificava dall’agosto del 2024.

I mercati hanno reagito positivamente a questi dati, non mostrando segni di paura, ma ponendo l’attenzione quasi esclusivamente sull’appuntamento del Fomc che si terrà oggi, nel quale il Presidente Powell annuncerà con grande probabilità una riduzione dei tassi d’interesse di 25 punti base, portandoli al 4,25%.

Fino a qualche settimana fa erano due le riduzioni dei tassi che gli investitori si aspettavano in totale entro la fine dell’anno, oggi invece il mercato ne prezza ben tre, e con un’inflazione in aumento, specialmente nelle componenti più critiche quali quella degli affitti e dei servizi in generale, potrebbe non esser scontato che la Federal Reserve approvi questa scommessa.

Oggi verranno anche rese note le projection della Banca centrale americana, importanti per capire il suo sentiment e quante riduzioni dei tassi aspettarsi entro la fine dell’anno. Se gli investitori dovessero veder confermate le loro scommesse, la cavalcata al rialzo dei mercati azionari potrà con molta probabilità perseguire, ma se la Fed decidesse di continuare ad adottare politiche monetarie più stringenti per provare a calmierare definitivamente l’inflazione, allora una correzione del mercato potrebbe essere più plausibile.

L’inflazione continua a rimanere appiccicosa, specialmente nelle componenti più critiche ovvero quella dei servizi. La Fed è in procinto di diminuire i tassi, ma la partita si giocherà su quanti tagli verranno effettivamente effettuati entro la fine dell’anno e quanti invece il mercato ne prezza.

Sarà importante capire anche i dati sulla crescita economica e sulla disoccupazione, che influiranno sulle decisioni di politica monetaria da parte della Federal Reserve.

