FEDE SPANO/ Scartata da Cerioli, torna single a Temptation Island Vip

Chi è Federica “Fede” Spano?

Federica “Fede” Spano, 25enne di Roma, è una delle single di Temptation Island Vip. In passato, Fede è stata corteggiatrice di Andrea Cerioli e ha avuto un flirt con Francesco Chiofalo, ma nessuna delle due relazioni è poi andata in porto. Il compito delle single sarà quello ascoltare e far ragionare i fidanzati circa il loro rapporto di coppia, cosa in cui la Spano è in un certo senso “esperta”. La ragazza non è estranea alle dinamiche di programmi come questo, pur dichiarandosi restia al mondo della tv e a quello del gossip. Fede, infatti, è un tipo piuttosto riservato. Su Instagram condivide poco della sua vita privata, e quello che si sa deriva principalmente dalle sue passate esperienze televisive. Nell’ambito del programma di Maria De Filippi, Federica si è distinta in particolare per la sua spontaneità, attirando le simpatie dell’opinionista Gianni Sperti. Anche Andrea, il tronista, l’ha subito notata, sebbene la sua scelta sia infine ricaduta su un’altra (Arianna Cirrincione).

L’esperienza di Federica Spano a Uomini e Donne

Nata e cresciuta a Roma, Fede Spano ha debuttato da giovanissima nel piccolo schermo. Il pubblico di Canale 5 l’ha apprezzata per via del suo essere coi piedi per terra, ma allo stesso tempo molto determinata. Fede è piaciuta parecchio al bell’Andrea. All’interno del dating show, è emerso il suo animo più semplice e combattivo, che però non è bastato a farle guadagnare un sì. La giovane ha avuto difficoltà nel comunicare ed esprimersi di fronte alle telecamere, il che non ha giocato a suo favore nella conoscenza di Andrea. Anche per questo non ha mai dichiarato di voler proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Certo, la sua partecipazione a Temptation Island Vip potrebbe segnare un cambio di rotta, ma aspettiamo di vederla per dire se ha la stoffa. Nel frattempo, i suoi profili social sono e rimangono privati.

Il carattere di Federica Spano

Fede Spano è stata paragonata in simpatia a Eleonora Rocchini, la fidanzata di Oscar Branzani. Anche lei ha conquistato buona parte del pubblico, accrescendo tra l’altro la sua platea su Instagram. Oggi, il suo profilo ufficiale conta oltre 200mila follower. Il suo carattere non costruito la favorirà sicuramente, in quel di Temptation Island Vip. Tra gli altri tratti che la contraddistinguono c’è il suo mostrarsi un pochino arcigna. A volte, infatti, Fede cambia atteggiamento, ma si tratta solo di una maschera che indossa per non essere ferita. Se il suo percorso a Uomini e Donne non è andato a buon fine, Fede potrebbe riscattarsi altrove. E magari, finalmente, trovare l’amore.



