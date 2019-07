Fedeltà di Marco Missiroli/ I dubbi del matrimonio (Premio Strega 2019)

Fedeltà, di Marco Missiroli, è uno dei romanzi finalisti del Premio Strega 2019

Il romanzo narra i dubbi e il lento lacerarsi di una coppia di sposi a causa del sospetto tradimento dell’uomo. Milano. Carlo e Margherita sono una coppia apparentemente solida. Lui ha un posto come accademico, ottenuto grazie all’influenza del padre, e ha da tempo abbandonato le sue velleità di scrittore. Lei è un’architetto che ha dovuto, per dedicarsi alla famiglia, lasciare la professione per aprire un’agenzia immobiliare. Fra i due si insinua però un dubbio fatale, quando Carlo viene sospeso nel bagno della afcoltà con una studentessa. L’uomo nega, dicendo a tutti che la ragazza si era sentita male e lui l’aveva soccorsa, ma il dubbio assale Margherita e sembra non volerla più abbandonare. D’altronde quella giovane studentessa ha tutto ciò che Carlo può desiderare: la gioventù, appunto, la libertà, il talento che Carlo sembra avere sepolto, la bellezza che in Margherita ha cominciato a sfiorire. Anche quando, almeno superficialmente, l’incidente sembra chiuso, questo fornisce a Margherita lo spunto per inedite fantasie di tradimento. Quando poi però Margherita conosce Andrea, durante una sessione di fisioterapia, il dubbio torna ad insinuarsi nella mente della donna.

Fedeltà di Marco Missiroli, Premio Strega 2019: un notevole successo di critica

Fedeltà di Marco Missiroli ha ottenuto un notevole successo di critica, con recensioni principalmente positive che hanno portato il romanzo fra i finalisti del Premio Strega 2019. Il romanzo, più che raccontare la storia di una coppia, indaga il significato più intimo del tradimento e della fedelità coniugale. Resistere alla tentazione di tradire il proprio partner significa dimostrarsi fedeli a quest’ultimo, ma può voler dire tradire se stessi e le proprie inclinazioni. Questo è il messaggio del libro, in cui i punti di vista di Carlo e Margherita e i loro pensieri più intimi si intrecciano in una progressione in cui il rapporto di coppia risulta sempre più svuotato e di facciata.

Chi è Marco Missiroli?

Marco Missiroli, classe 1981, è nato a Rimini, dove è vissuto fino a quando non si è trasferito a Bologna per frequentarvi l’Università. Nel 2005 ha esordito con Senza coda, per i tipi di Fanucci, con cui ha vinto il Premio Campiello opera prima. Fra il 2007 e il 2012 sono usciti altri 3 romanzi, editi da Guanda, che hanno fruttato all’autore diversi riconoscimenti e il plauso della critica, olrte che un crescente successo di pubblico. Nel 2015 Missiroli pubblica con Feltrinelli Atti osceni in luogo privato, vincitore del Premio Supermondello e fra i best seller della stagione. Fedeltà, pubblicato all’inizio del 2019, è il suo primo romanzo per Einaudi.



