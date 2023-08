Federal Reserve aumenta i tassi di interesse?/ Powell: “Politica restrittiva se inflazione non rallenta”

Jerome Powell: “Politica monetaria sarà restrittiva fino a quando l’inflazione non rallenta”

La Federal Reserve sarebbe pronta ad “aumentare ulteriormente i tassi di interesse se necessario” e a mantenere “una politica monetaria ristrettiva”. Almeno fino a quando non si raggiungerà l’obiettivo del 2%. E’ questo, sostanzialmente, quanto si apprende dalle parole del governatore della Fed Jerome Powell, riportate in un articolo apparso sul noto quotidiano economico-politico-finanziario, Il Sole 24 Ore, che ha ripreso il suo intervento al simposio di Jackson Hole.

Patto di stabilità Ue, Italia tratta per regole più flessibili/ Scambio tra aiuti di Stato e debito?

Nel discorso tenuto all’incontro annuale dei banchieri centrali, il governatore Powell ha dunque ribadito l’importante di riportare l’inflazione al 2%, pur conscio che sarà necessario un periodo di crescita economica al di sotto del trend ed un periodo di rallentamento delle condizioni del mercato del lavoro”, il cui tasso di disoccupazione si mantiene attorno al 3,6%. Jerome Powell ha inoltre spiegato come l’economia non stia rallentando come previsto, pertanto potrebbero essere necessari ulteriori rialzi.

RIFORMA PATTO DI STABILITÀ/ "L'Italia tratti con la Germania, ecco cosa può ottenere"

La Federal Reserve si muoverà “sotto un cielo nuvoloso”

Il governatore della Fed, Powell, ha dunque specificato che ci si muoverà “seguendo le stelle sotto un cielo nuvoloso”, una descrizione che rende perfettamente l’idea di incertezza dal punto di vista macroeconomico. Nel corso del suo intervento, il governatore ha ricordato il suo breve passaggio dello scorso anno, dove era stato nuovamente breve e diretto, apparendo in quella circostanza piuttosto aggressivo e fugace, in una fase complessa in cui la stretta della Fed procedeva a colpi di rialzi da 75 punti base. Adesso, come dicevamo, potrebbe protrarsi a lungo una fase di “politica monetaria restrittiva”.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 25 AGOSTO 2023/ Chiusura a +0,49%

“Il lavoro della Fed è portare l’inflazione al target del 2% e lo faremo. Abbiamo portato avanti una stretta significativa nell’ultimo anno. Anche se l’inflaizone è scesa sul suo picco, resta ancora troppo alta. Siamo pronti ad alzare i tassi ulteriormente se appropriato e intendiamo mantenere la politica a un livello restrittivo fino a quando non avremo fiducia nel fatto che l’inflazione si sta muovendo sostanzialmente verso il nostro obiettivo”, le parole del presidente della Fed Jerome Powell.











© RIPRODUZIONE RISERVATA