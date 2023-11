Federazione di yoga Atman accusata di essere setta: 41 arresti in Francia/ Sfruttamenti sessuali ed economici

La Polizia in Francia accusa la Atman Yoga Federation, una Federazione di Yoga internazionale, di essere una setta. È per questo motivo che 41 membri, come riportato dall’agenzia di stampa AFP, sono stati arrestati nelle scorse ore. Secondo le ricostruzioni ottenute tramite l’indagine, avviata a luglio scorso, questi avrebbero indottrinato i seguaci per sfruttamento economico e sessuale. Le vittime sarebbero numerose. Di queste 26 donne sarebbero state liberate durante l’operazione, che ha coinvolto 175 agenti.

Bio laboratori e problemi sicurezza: rischi contaminazione tra dipendenti/ "Ma è vietato parlarne..."

L’indagine era stata avviata successivamente alle segnalazioni alle autorità competenti di casi di manipolazione psicologica e sfruttamento sessuale all’interno dell’organizzazione. Gli ex componenti della Federazione erano riusciti a denunciare, puntando il dito contro il suo leader e altri esponenti. Tra coloro che sono finiti in arresto infatti c’è anche Gregorian Bivolaru, il guru. L’uomo, che ha fondato l’ente (allora chiamato MISA, ovvero Movimento per l’integrazione spirituale nell’Assoluto) nel 1990, è accusato di traffico di esseri umani, rapimento organizzato, stupro e abuso con l’aggravante della debolezza dei membri della setta. In passato era stato già arrestato per aver violentato un minore nella sua nativa Romania. Anche in Finlandia sarebbe stato emesso nei suoi confronti un mandato per traffico di esseri umani.

Germania: scoppia la crisi immobiliare/ Il fallimento di Signa e gli effetti probabili sulle banche tedesche

Federazione di yoga Atman accusata di essere setta: 41 arresti in Francia, tra questi Gregorian Bivolaru

L’inchiesta avviata in Francia sulla Atman Yoga Federation, la Federazione di Yoga internazionale sotto accusa, probabilmente adesso si espanderà in altri Paesi. L’ente ha sede infatti in Inghilterra, dove gestisce corsi di yoga e corsi di formazione per insegnanti di yoga. È da capire se anche le filiali all’estero abbiano avuto dei ruoli nelle pratiche illecite volte allo sfruttamento economico e sessuale dei suoi membri. È proprio in questi contesti infatti che le vittime sarebbero state costrette a partecipare a videochat esplicite per ottenere guadagni monetari. L’operazione ad ogni modo per il momento ha preso di mira soltanto i luoghi utilizzati dall’organizzazione a Parigi, Seine-et-Marne, Val-de-Marne e Alpes-Maritimes.











© RIPRODUZIONE RISERVATA