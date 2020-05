Federer “Non mi sto allenando”/ Il Re: “Difficile tornare a giocare a porte chiuse”

Pubblicità

Dopo lo stop per l’esplodere dell’emergenza coronavorus, anche il tennis mondiale ovviamente all’opera per poter fissare al proprio presto una nuova ripresa, ma chi pensa che questa risulti ancora molto lontana è il Re, ovvero Roger Federer. Il tennista svizzero, numero 4 del Ranking ATP in una diretta social con Gustavo Kuerten, raccolta da Globoesporte ha infatti confessato di non essere molto sicuro che si potrà tornare presto in campo e che in mancanza di una data e di un’obbiettivo, di aver perso un po’ la motivazione ad allenarsi. “In questo momento non mi sto allenando e non vedo motivi per farlo. Sono contento del mio fisico e credo che manchi ancora molto per tornare a giocare” le prime parole dello svizzero, che per il momento dunque si gode un poco di riposo con la propria famiglia, visto che sono sfumate due dei suoi principali obbiettivi per il 2020, ovvero Olimpiadi e Wimbledon. Federer ha aggiunto: “Da quando mi sono operato nel 2016 non ero mai stato a casa cinque settimane di seguito. Questo è un grande momento per noi, come famiglia, ovviamente a volte ‘ci facciamo impazzire’, come ogni famiglia (ride, ndt). Ma per fortuna siamo sani, i nostri amici e la nostra famiglia non sono stati colpiti dal virus, il che è importante per noi. E le cose stanno andando bene nonostante le circostanze”.

FEDERER: “NON MI ALLENO, IL TENNIS NON MI MANCA”

Dunque nessuna fretta di tornare in campo per Re Roger: o meglio, la certezza che con la pandemia tanto presto non si potrà tornare a giocare e che pure dunque vi è al momento ben poca motivazione per tornare anche ad allenarsi. Anche perchè la prospettiva di tornare a giocare in impianti privi di pubblico non piace molto allo stesso Roger Federer. Lo svizzero, proseguendo la chiacchierata, ha infatti aggiunto du tal ipotesi per i prossimo tornei: “Non riesco a immaginare di giocare in un campo vuoto e spero che non succeda. Speriamo di poter tornare a giocare nelle condizioni migliori, con almeno la metà degli spettatori sugli spalti. Sarebbe molto difficile per me disputare un grande torneo a porte chiuse”. Dunque senza obbiettivi a stretto giro, ecco che Federer punta. Godersi un po’ di meritato riposo: il “tennis non mi manca” ha dichiarato infine il Re.



