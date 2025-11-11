A Sopravvissute la storia di Federica, vittima per anni di abusi psicologici dall'ex compagno: dall'incubo alla rinascita, il parere in studio di un esperto

LA STORIA DI FEDERICA A SOPRAVVISSUTE

Il programma Sopravvissute torna, in seconda serata su Rai 3, a occuparsi di un tema delicato come quello degli abusi psicologici. Lo fa ricostruendo la storia di Federica, una donna che ha perso per molto tempo la propria serenità, ma che è riuscita a superare tutto e a ricostruire la sua vita.

Selenia, accoltellata dall'ex Giuseppe La Rosa a Catania/ "Voleva uccidermi davanti ai nostri figli"

Si parte dal momento in cui la donna ha conosciuto l’uomo, che inizialmente le appariva affascinante e carismatico. Federica era in vacanza, d’estate, e così ebbe inizio una relazione che, con il tempo, cambiò, rivelandosi dolorosa.

All’inizio, infatti, il compagno mise in atto comportamenti manipolatori e di controllo, tipici dell’abuso psicologico nel quale Federica era piombata. La donna si ritrovò così in un tunnel dal quale è difficile uscire, ma non impossibile. Anche lei, infatti, è riuscita a superare questa esperienza dolorosa e a ricostruire la propria vita: fortunatamente, quindi, si può parlare di un epilogo positivo e di una rinascita.

Delitto di Garlasco, venerdì nuova udienza su sequestro dispositivi Venditti/ Nel mirino anche chat eliminate

FEDERICA A SOPRAVVISSUTE, DAGLI ABUSI ALLA RINASCITA: IL PARERE DELL’ESPERTO

Per raccontare questa vicenda, la trasmissione – che va in onda dopo Amore criminale – si avvale dell’aiuto di un professionista. In questo caso si tratta del professor Renato Ariatti, medico specializzato in psichiatria, che opera anche in ambito giudiziario come psichiatra forense. A lui spetta il compito di analizzare le dinamiche psicologiche e relazionali che si nascondono dietro queste storie di abuso, anche per aiutare i telespettatori a riconoscerle.

Non a caso, il programma è realizzato con il patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Rompere il silenzio, d’altra parte, è solo il primo passo per intraprendere il cammino necessario a liberarsi dall’oppressione degli abusi.

Benno Neumair: via alla giustizia riparativa con le zie/ La sorella: "A me non ha mai chiesto scusa"