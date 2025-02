Federica Abbate è tra gli autori di Sanremo 2025, la compositrice milanese ha infatti firmato ben 7 tra tutte le canzoni presenti in gara, un record assoluto per questa edizione che sicuramente garantirà all’artista e ai relativi interpreti nuove hit di successo da inserire nella personale classifica già ricca di traguardi di ascolti e dischi di platino vinti. Tra i cantanti per i quali ha composto i brani che saranno presentati sul palco dell’Ariston, ci sono già alcuni che partono come favoriti per raggiungere i primi posti in classifica, come Fedez ed Emis Killa, ma anche Rose Villain, Clara, Sarah Toscano, Serena Brancale e Joan Thiele.

Federica è inoltre molto popolare sui social, oltre che per il suo talento da autrice e musicista che l’ha portata ad essere nominata dalla critica come “La nuova Mogol“, anche come cantautrice, guadagnandosi il titolo di artista emergente più seguita in Italia dopo aver vinto il premio critica a Sanremo giovani nel 2019 e più recentemente con la pubblicazione dell’ultimo album “Canzoni per gli altri” nel quale compaiono come ospiti in collaborazione molti altri artisti famosi italiani tra cui Elisa, Francesca Michielin e Alessandra Amoroso alla quale dice di ispirarsi come modello stilistico e vocale.

Federica Abbate, autrice a Sanremo 2025: “Il figlio di Mogol è stato il mio maestro, come un secondo padre”

L’autrice Federica Abbate sarà tra i protagonisti di Sanremo 2025 con 7 canzoni scritte per i cantanti che parteciperanno all’edizione. La compositrice, soprannominata già “Penna di platino” proprio per la grande capacità di produrre brani che diventano facilmente hit di successo, si è recentemente raccontata in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale ha detto di aver imparato a suonare da bambina grazie all’ascolto degli spot in televisione che poi riproduceva al pianoforte senza conoscere le note.

Un talento sviluppato grazie alla famiglia di artisti e musicisti, tra cui lo zio Gaspare Abbate, famoso con lo pesudonimo Gabba, che ha lavorato con Mina, Giorgio Gaber e Peppino di Capri. Ma anche al suo maestro Alfredo Cheope Rapetti, figlio di Mogol che definisce “Un secondo padre“. Dalla passione e la bravura di Federica sono già nate molte delle canzoni che hanno spopolato nelle classifiche di ascolti e visualizzazioni sui social, come Amore e capoeira” di Giusy Ferreri, “21 grammi” di Fedez e “L’amore eternit” e testi scritti per altrettanti celebri personaggi del mondo della musica , tra cui Anna tatangelo, Emma Marrone, Bocelli e Il Volo.