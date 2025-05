Federica Abbate ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica da giovanissima. Più che figlia d’arte, la possiamo definire nipote d’arte, in quanto il nonno era Gaspare Gabriele Abbate, autore e paroliere di gran successo, scrittore di alcuni dei brani di maggiore popolarità nella storia della musica italiana. Federica si è laureata in sociologia e ha poi cominciato a dedicarsi alla musica, prendendo parte nel 2013 al Tour Music Fest e altri concorsi. Nel 2014, dopo aver firmato un contratto con Universal, ha cominciato a scrivere i primi brani per grandi artisti come Francesca Michielin, Giusy Ferreri ma anche Il Volo.

Uno dei suoi brani di maggior successo è L’amore eternit scritto per Fedez e Noemi: di questa canzone ha scritto non solo il testo ma anche la musica. Allo stesso modo è suo Roma-Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. Nel 2016, un suo testo è arrivato secondo al Festival di Sanremo: si tratta di Nessun grado di separazione interpretato da Francesca Michielin. La sua esperienza come autrice è proseguita anche negli anni a seguire: nel Sanremo 2025, ad esempio, è stata co-autrice di ben sette brani in gara, quelli di Clara, Emis Killa (poi escluso), Fedez, Joan Thiele, Rose Villain, Sarah Toscano e Serena Brancale. Il suo nome, dunque, non è affatto nuovo nel panorama musicale italiano.

Federica Abbate, chi è: da autrice a cantautrice

Non sappiamo se nella vita di Federica Abbate ci sia o meno un fidanzato. La paroliera, molto prolifica, non parla mai della sua vita privata ma lascia parlare la sua musica. Dunque, sono poche le informazioni sul suo privato. Non conosciamo la sua situazione sentimentale né altri dettagli. Sappiamo però che solamente di recente l’autrice si è dedicata anche al mondo del canto, passando da paroliera a cantautrice. Il suo nuovo singolo, Tilt, è pronto per conquistare le classifiche e, come spiegato, è il suo moto per “sentirsi viva“.