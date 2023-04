Federica Andreani: “Mamma la mia confidente, papà è più chiuso”/ “Angelina speciale”

Federica Andreani, dopo l’eliminazione da Amici 22, si racconta a Verissimo, partendo dall’infanzia: “Ho sempre cantato. Poi andando avanti ho avuto anche altre passioni, come il pugilato. Mi sono sempre sacrificata tantissimo. Facevo le gare, papà era il mio allenatore. Con i miei ho un bel rapporto. Papà è un po’ più chiuso, mamma è la mia confidente. Momenti difficili nella mia vita non ne ho avuti tantissimi. Ne ho avuti un po’ nella scuola, perché non mi confrontavo con me stessa ma facevo un confronto con gli altri e mi sentivo inferiore. Avevo paura di essere meno di loro”.

Per la giovane, nel corso del programma di Maria De Filippi, sono nati rapporti importanti: un amore, con Piccolo G, ma anche una bella amicizia con Angelina. Le due sono state fondamentali l’una per l’altra, diventando a vicenda una spalla su cui contare. “Ad Amici ho stretto veramente una bella amicizia con Angelina. Non ricordo neanche come è iniziata. Le voglio veramente tanto bene, ci vedremo fuori. È una persona veramente speciale”, racconta la cantante.

Federica Andreani: “Piccolo G mi manca, sono innamorata”

All’interno della scuola di Amici, per Federica Andreani è arrivato anche l’amore con Piccolo G. I due, inizialmente molto amici, lentamente hanno capito di provare qualcosa in più. Adesso la cantante aspetta solo di riabbracciarlo, come racconta a Verissimo: “Non l’ho ancora rivisto. Lo vedo la prossima settimana. Mi manca veramente tanto. Sono innamorata di lui. Penso a lui costantemente quindi penso di esserlo. È una persona molto speciale. È intelligente, colto, sa sempre cosa dire. Mi scriveva lettere e poesie”.

Tra i due, non è stato colpo di fulmine: “All’inizio è stato un po’ strano, eravamo tanto amici, parlavamo tanto. Però poi io a un certo punto sentivo questa cosa nell’aria, questa elettricità e gli ho chiesto se la sentisse anche lui e mi ha detto di sì. E da lì abbiamo iniziato ad avvicinarci ancora di più. Poi c’è stato un momento in cui siamo stati tanto insieme e bene, dopo uno un po’ ballerino perché entrambi abbiamo dei caratteri un po’ forti. Quando è uscito da Amici, ci siamo visti prima che andasse via ed è stato chiarito tutto”.











