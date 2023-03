Federica Andreani si ritira da Amici 2023 per Piccolo G?/ La crisi dopo l’eliminazione

Amici 2023 di Maria De Filippi, Federica Andreani a rischio ritiro dal talent: il retroscena con protagonista Piccolo G

Federica Andreani é prossima al ritiro e rinuncia alla finale, ad Amici 2023, per via di Piccolo G? É l’interrogativo che si solleva spontaneo, a margine degli ultimi spoiler TV forniti da Amici news e Superguida TV, relativamente all’attesa seconda puntata della fase serale del talent show di canto e ballo, prodotto e condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento TV, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity nella prima serata datata 25 marzo 2023, si preannuncia piuttosto travolgente dal punto di vista emotivo, con quello che potrebbe rivelarsi il ritiro annunciato di Federica Andreani dal serale di Amici 2023.

La cantante concorrente promossa al serale di Amici 2023, nell’attesa puntata che prevede il compagno e intimo conoscente Piccolo G come il primo tra i due eliminati, vive un forte momento di crisi. Un momento TV piuttosto delicato che avrebbe il via, in puntata, al ballottaggio che vede Piccolo G finire a rischio eliminazione con Aaron Cenere e Isobel Fetiye Kinnear, i compagni del primo nella squadra che risulta perdente al termine della prima manche di gioco contro il team Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, quella capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tanto che, in un tentato rimedio alla crisi della cantante, anche rispetto all’ipotesi di un possibile ritiro dovuto al nefasto destino di Piccolo, la squadra di appartenenza farebbe il possibile per evitare “l’uscita di scena di coppia”, ad Amici 2023: “Durante questo ballottaggio, prima dell’eliminazione la squadra di Raimondo Todaro e di Arisa si è alzata in piedi per cantare e ballare sugli inediti di Piccolo G”, aggiungono gli spoiler tv.

Federica Andreani rinuncia alla finale di Amici 2023?

Ma non é tutti. Perché il rischio di un ritiro dal talent, per la pupilla di Arisa, Federica Andreani, si protrae anche nelle ore successive all’eliminazione di Piccolo G, come anticipiamo: “Post eliminazione tutti hanno cercato di consolare Federica. A darle affetto e sostegno sono stati soprattutto: Cricca, Maddalena, Isobel e Benedetta”, si apprende in un commovente retroscena tra le anticipazioni, che menzionano i tre compagni e la ballerina professionista di fiducia del caposquadra Todaro vicini alla possibile ritirata Federica Andreani.

E una domanda sorge, ora, spontanea: che la cantante di Meno sola possa abbandonare la competizione di Amici 2023, per raggiungere l’amato cantautore, fuori dalla competizione dei talenti? L’ipotesi di un’uscita di scena della cantante dal talent non si direbbe azzardata, dal momento che Federica si paleserebbe vincolata a Piccolo G da un legame inscindibile. Staremo a vedere.











