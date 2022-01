Federica Apicella, la moglie di Biagio Izzo/ Il primo incontro sul set

A volte dovremmo interpretare quello che ci capita nella quotidianità come un segno del destino e pensare che non sia del tutto casuale. Ne sa qualcosa Biagio Izzo, che ha conosciuto la donna che è ora al suo fianco, Federica Apicella, sul lavoro, ma senza sapere che lei si sarebbe trovata sullo stesso set. Qualche anno fa, infatti, il comico lavorava a TeleGaribaldi, un’emittente partenepea che gli ha permesso di guadagnare visibilità prima dell’approdo al cinema e nelle reti nazionali.

Patrizia Reggiani, storia vera Lady Gucci/ Dal matrimonio al delitto di Maurizio Gucci

Qui si trovava proprio quella che sarebbe poi diventata sua moglie, che era stata chiamata per un provino, desiderosa di provare a ritagliarsi un ruolo nel mondo dello spettacolo. Non solo, era proprio l’artista ad avere il compito di esaminarla. E a giudicare da come è poi andata tra loro il colpo di fulmine è stato pressoché immediato.

Ilaria Capua: “Ecco perchè Omicron infetta i vaccinati”/ “È un nuovo sierotipo covid”

Biagio Izzo e l’amore con Federica Apicella: tutto ha inizio con un colpo di fulmine

Il sentimento tra i due è cresciuto in breve tempo e li ha portato al matrimonio celebrato il 30 aprile 2008. La coppia aveva però già avuto due figli, Martina e Raffaele. L’attore era però già diventato papà di Alessia e Valeria, nate dalla relazione con la sua prima moglie. La prima è attualmente legata all’ex protagonista di “Centovetrine“, Danilo Brugia.

Nonostante il trascorrere del tempo, l’amore che li lega è ancora fortissimo. “Ho una moglie meravigliosa, lei è il perno sul quale ruota la mia famiglia” – ha raccontato lui in un’intervista. Ma su una cosa lei vuole essere chiara: l’attrice ha il suo stesso nome e che recita in “Un posto al sole” è solo una sua omonima.

Ciclo mestruale più lungo dopo il vaccino covid/ “Da un giorno fino a 48 ore in più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA