Federica Apicella, moglie Biagio Izzo/ Lui: “è il perno sul quale ruota la famiglia”

Federica Apicella è la moglie di Biagio Izzo, il comico e attore italiano. Un grande amore quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli di nome Martina e Raffaele. La donna è la seconda moglie del comico napoletano che si è sposato il 30 agosto del 2008 proprio a Napoli, la città natale di entrambi. La Apicella è riuscita a conquistare il cuore del simpaticissimo comico napoletano: un amore che ha fatto capitolare Izzo che parlando proprio della moglie durante una delle poche interviste in cui si è sbottonato sulla vita privata ha rivelato: “ho una moglie meravigliosa che è il perno sul quale ruota la mia famiglia”.

La coppia si è incontrata per puro caso in occasione di un provino: Federica ha deciso di presentarsi ai provini per Tele Garibaldi e proprio in quell’occasione ha conosciuto Biagio Izzo chiamato a scegliere la persona da far entrare nel noto programma campano. In realtà Izzo in quell’occasione era ancora legato alla prima moglie da cui ha avuto le figlie Alessia e Valeria, ma l’incontro con Federica ha lasciato il segno. Biagio e Federica, infatti, non si sono mai più persi di vista fino a decidere, alcuni anni dopo, di diventare marito e moglie e da allora non si sono mai più lasciati.

Chi è Federica Apicella, moglie di Biagio Izzo

Ma chi è Federica Apicella, la seconda moglie di Biagio Izzo? La donna ha alle spalle una carriera di modella, ma anche di attrice. Non è conosciuta come il marito che ha raggiunto una grandissima popolarità grazie ad alcuni programmi televisivi di successo. Diversi però i film a cui l’Apicella ha partecipato come attrice: a cominciare dal cortometraggio “Crossing”, mentre ha recitato in diverse serie e fiction tv. Qualche esempio? Tra i vari titoli presenti nel suo curriculum possiamo segnalare: “Medicina Generale 2”, ma sopratutto “Un posto al sole d’estate 2”.

