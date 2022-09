Federica Aversano dà una chance a Riccardo Guarnieri/ A Uomini e donne, é 2 di picche

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Federica Aversano intrecciano una frequentazione tra trono over e classico?

Mentre sale l’attesa per il via alla messa in onda della nuova stagione tv di Uomini e donne, in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5, spuntano in rete le anticipazioni TV della nuova registrazione del programma avvenuta il 7 settembre 2022 che vedono Federica Aversano e Riccardo Guarnieri protagonisti al centro studio di un tira e molla intricato. Stando a quanto ripreso delle stesse dalla pagina social su Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Uomini e donne classico e over, la neo tronista erede al trono classico e il cavaliere veterano al trono over figureranno in un video registrato sul finire della precedente registrazione di Uomini e donne.

Maria Tona: "Sono rifatta. Non rinuncio alla mia bellezza"/ "A Uomini e Donne..."

Federica Aversano e il tira e molla con Riccardo Guarnieri a Uomini e donne: chi rifiuta chi

Per l’occasione, Federica si deciderà a dare una chance a Riccardo rispetto alla volontà da lui comunicata in studio di fare la sua conoscenza, poi spentasi con la casertana che ha disdegnato le prime avances del pretendente per la condotta assunta con l’ex Ida Platano e l’ultimatum di Maria De Filippi, che lo ha messo dinanzi ad una scelta: se passare al trono classico come pretendente di Federica o in alternativa restare al trono over. Nel video inedito, la tronista chiederà, quindi, a Riccardo se intenda passare al trono classico diventando così uno dei suoi pretendenti e rinunciare alla poltrona di protagonista del trono over, ma di tutta risposta Riccardo Guarnieri rifiuterà.

Federica Aversano is the new Gemma Galgani a Uomini e donne/Tina s'infuria, il motivo

Insomma, al via del trono over Uomini e donne riserverà ai telespettatori il primo tira e molla intricato, che intrecceranno un volto new-entry al trono classico e un volto veterano al trono over. Lo stesso Riccardo Guarnieri rivedrà in studio anche l’ex storica Ida Platano, su cui vorrà intervenire ancora in quanto finita al centro studio per un turbolento ritorno di fiamma con Alessandro Vicinanza. Riccardo, per questo, verrà aspramente contestato dall’altro protagonista del trono over, Armando Incarnato, che sottolineerà come il rivale stia passando da un tentativo fallimentare ad un altro, alludendo ai rapporti con Federica Aversano e Ida Platano.

Davide Donadei e Chiara Rabbi, confronto a Uomini e donne/ C'entra Roberta Di Padua!

