Federica Aversano e Ida Platano, scoppia la pace a Uomini e Donne/ Abbraccio e…

Ida Platano e Federica Aversano: confronto a Uomini e Donne

Federica Aversano e Ida Platano aprono la puntata di Uomini e Donne con un confronto che si conclude con un abbraccio. Tra la tronista e la dama del trono over, sin dalla scorsa stagione, non c’è mai stata alcuna simpatia. Ida, infatti, nella scorsa stagione del dating show di canale 5, non ha mai nascosto la propria simpatia per Matteo Ranieri, il tronista che Federica corteggiava. La non simpatia si è rinnovata anche in questa stagione.

Tuttavia, di fronte alle lacrime di Federica che ha ammesso di non riuscire ad aprirsi totalmente essendo molto diffidente nei confronti degli uomini, Ida si è messa nei suoi panni e, in studio, ha ammesso di averla finalmente capita. “Vorrei abbracciarla”, ha detto Ida in studio scatenando la reazione di Federica.

Ida Platano e Federica Aversano: arriva la pace

“L’anno scorso hai fatto delle interviste che a me non sono piaciute. Proprio perchè abbiamo lo stesso passato, la prima persona che ho visto quando sono scesa sei stata tu e invece la cosa che mi ha fatto male è quando io non sono stata scelta e tu hai detto ‘non mi dispiace affatto che non sia stata scelta’”, le parole di Federica che, inizialmente non capisce il senso dell’abbraccio. “Io ero a favore di Matteo in quel momento lì. Ho detto che non mi è piaciuto come ti eri comportata con Matteo, non che non mi dispiaceva per te“, la replica di Ida.

“L’altra volta ha abbracciato me per fare piacere a te, oggi ha abbracciato Federica”, punzecchia Roberta Di Padua. “Pure io l’ho capita Federica perchè ha un’esperienza incredibile rispetto ai ragazzi…Io l’ho sentita Federica quando ha detto ‘non la tollero’ e io ho detto ‘ti capisco’“, ha aggiunto. “Devi rovinare anche un bel momento“, ha replicato Ida mentre Meria De Filippi decide di chiudere l’argomento e voltare pagina.











