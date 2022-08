Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne/ “Dopo Matteo Ranieri cerco il mio per sempre”

Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne

I rumor delle ultime settimane trovano oggi conferma: Federica Aversano è una dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Il pubblico del dating show di Canale 5 la conosce già molto bene: Federica ha corteggiato Matteo Ranieri che alla fine ha scelto Valeria Cardone. In molti si sono augurati che Federica potesse tornare come tronista e così è stato: con un video pubblicato su WittyTv, la 28enne conferma i rumor e si presenta ufficialmente al pubblico.

“Sono Federica e vengo da Santa Maria Capua Vetere. – esordisce nel filmato – Sono la mamma di un bellissimo bimbo di 2 anni e mezzo che vive con me e sono single da tre anni. Caratterialmente mi conoscete già: dicono che sono antipatica ed è vero perché semplicemente il giudizio degli altri non mi tocca, sono forte nel io. Se mi incaz*o divento una iena, basta poco però per essermi amica e altrettanto poco per essermi nemica. Di base sono una buona, che non vuol dire essere fessa, pretendo lealtà però dò tutta me stessa.”

Federica Aversano sul trono di Uomini e Donne dopo il ‘no’ di Matteo Ranieri

Federica Aversano racconta poi il dramma vissuto da piccola: “Nella vita ho fatto conti col dolore troppo presto: all’età di otto anni ho perso il mio papà, per questo mi è sempre mancata quella sicurezza e protezione che poi ricerco in un uomo. Ecco perché nella vita ho sempre sognato una famiglia tutta mia: ci ho provato, ho fallito. Oggi non voglio più sbagliare”.

Infine ammette di avere già chiare le caratteristiche che cerca in un uomo: “L’uomo per piacermi deve farmi sorridere, essere sveglio, simpatico, solare, deve avere la cazz*mma ma non deve essere sbruffone. Non cerco un padre per mio figlio ma un compagno che possa condividere con me tutto e darmi attenzioni, che mi mancano da un po’.” Riuscirà a trovare il suo ‘per sempre’ a Uomini e Donne?

