Federica Aversano, ex Uomini e Donne indagata per stalking/ “Ho denunciato anche io…”

Federica Aversano è stata denunciata per stalking, molestie, atti persecutori, vessazioni e violenza dall’ex compagno da cui ha avuto un bambino di quattro anni. Per questo l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne dovrà comparire davanti a Carmen D’Onofrio, sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Dunque, la vittima, a cui l’hostess è stata legata per sei anni, è anche il padre del bambino. Stando alla denuncia dell’uomo, Federica Aversano lo avrebbe perseguitato con continue telefonate, anche notturne, per chiedere denaro, in particolare affinché pagasse le spese straordinarie dovute per il mantenimento del loro bambino.

L’insistenza e i toni usati, secondo l’ex compagno, avrebbero disegnato uno scenario di violenza psicologica. Una volta acquisita la querela presentata dall’ex compagno attraverso l’avvocato Goffredo Grasso, il magistrato ha inviato, come stabilito dalla normativa sul Codice Rosso, l’immediata convocazione-invito alla donna per l’interrogatorio come indagata, oltre che per darle la possibilità di difendersi dalle accuse che le sono state mosse. Pertanto, Federica Aversano, che attualmente lavora come hostess per una compagnia ferroviaria, dovrà presentarsi con i suoi legali di fiducia, Raffaele e Gaetano Crisileo.

FEDERICA AVERSANO “DENUNCE DA AMBO LE PARTI”

Ma le accuse mosse a Federica Aversano sono da provare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i fatti si sarebbero verificati nel tempo, anche quando l’ex tronista di Uomini e Donne calcava le scene da fotomodella ed era protagonista del programma di Maria De Filippi. Il fascicolo ora è al vaglio della magistratura inquirente che col pm Carmen D’Onofrio ha convocato la donna, attesa negli uffici di Polizia giudiziaria del Comando stazione carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Nel frattempo, Federica Aversano ha deciso di dire la sua via social, seppur brevemente. Visto che la notizia ha avuto grande eco sulla stampa, ha pubblicato un post su Instagram: «Sono uscite notizie assurde. Le denunce ci sono da ambo le parti e non sono quelli gli articoli di riferimento. C’è un bambino e saranno denunciate tutte le persone che diranno menzogne a riguardo». Dunque, ci sarebbe anche una denuncia da parte sua contro l’ex compagno, di cui però non è noto alcun dettaglio.

