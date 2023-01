Federica Aversano fa coppia con Dainese?/ La verità degli ex tronisti Uomini e donne

Federica Aversano é innamorata, dopo Uomini e donne: spunta Federico Dainese e…

Può dirsi tra i tronisti più discussi di Uomini e donne, Federica Aversano, la quale dopo il ritiro dalla trasmissione annuncia il nuovo amore, che tra le ipotesi il gossip chiamerebbe Federico Dainese. Il comune denominatore tra i due giovani é che entrambi hanno preso parte alla stagione tv autunno-inverno 2023 di Canale 5, per poi ritirarsi dalla ricerca dell’amore intrapresa al trono classico del dating show. E, in un intervento concesso a Uomini e donne magazine, la ormai ex tronista replica alla curiosità generale sul suo conto. Smentisce il gossip che la vedrebbe fare coppia con il collega ex tronista.

Così come riprende dell’intervento Il vicolo delle news. Federico Dainese avrebbe gradito la sua presenza nel parterre delle corteggiatrici accorse al suo trono. Ma l’ex tronista mora, che ha una frequentazione intima in corso con una nuova fiamma, spegne il gossip sul nascere per gli ex tronisti.

Federica Aversano spegne il gossip sulla coppia con Federico Dainese

Dopo di lei anche lui ha lasciato il trono di Uomini e donne, una scelta che condivide in quanto maturata in modo consapevole: “Quando noi ci sediamo sul trono l’ultima cosa a cui pensiamo è che potrebbe non piacerci nessuno. E invece dovremmo, perché è reale che anche tra cento o mille corteggiatori non ci sia la nostra anima gemella -fa sapere Federica Aversano, anche in risposta dei detrattori che tacciano gli ex tronisti di aver usato il programma TV per visibilità e non perché interessati all’amore-. lo credo che dirlo e riconoscerlo sia un atteggiamento maturo. Parlo di Federico”.

L’intervento contro le malelingue, poi, prosegue, a suo favore e anche a beneficio di Federico: “Ha fatto bene a dire la verità, anche perché poi fuori da lì si inizia in teoria una cosa seria. Una relazione che assorbe tempo, sentimenti. Non si può farcela se non si prova niente. A meno che non si finga…”.

Non si dice stupita del fatto che lei possa piacere a Federico Dainese. Anche se lui si sentirebbe “più piccolo” di lei. “Concordo assolutamente, abbiamo età, ma soprattutto vissuti diversi -smentisce quindi, in conclusione, il pettegolezzo sulla liaison post-Uomini e donne-. Gli voglio bene, Io adoro ma non riuscirei a vederlo accanto a me. Federico vive con gioia, vive alla giornata…lo vedo lontano da me. Non mi ci ritroverei a dirgli “stasera non usciamo, stiamo a casa”.

Conosciamo Federico Dainese ossia il nuovo tronista di Uomini e donne di Maria de Filippi. Scelto appunto per questa stagione settembre 2022 fino al prossimo anno. Vediamo quindi di consocerlo meglio con la nostra biografia Chi è Federico Dainese Inhttps://t.co/BVdbeK8XJB pic.twitter.com/8zJtnFo3NS — Uomini e donne Blog (@BlogUomini) September 6, 2022















