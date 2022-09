Federica Aversano, Czerny l’attacca sul debutto a Uomini e Donne/ “Grazie al cazxo!”

Federica Aversano cerca il suo uomo ideale a Uomini e donne

É ufficialmente partita la nuova stagione di Uomini e donne, con la presentazione dei neo tronisti, tra cui Federica Aversano fa discutere per la sua clip di presentazione. La ragazza madre, che alla scorsa stagione del dating show aveva coperto il ruolo di corteggiatrice al trono classico di Matteo Ranieri per poi rivelarsi la non scelta al termine del trono di lui, che a lei ha preferito Valeria Cardone, é tornata a Uomini e donne, mettendosi in discussione nelle nuove vesti di tronista e nel presentarsi al pubblico TV nel ruolo inedito non ha nascosto il suo essere esigente in amore, dicendosi interessata alla conoscenza di un uomo ideale, il prototipo del suo uomo perfetto, che sappia darle le giuste attenzioni . Una dichiarazione che tra le reazioni più disparate del popolo del web ha scatenato quella a tratti pungente di Giacomo Czerny.

Giacomo Czerny replica alla clip di presentazione di Federica Aversano a Uomini e donne e sbotta

L’ex tronista dagli occhi di ghiaccio non é riuscito a contenere l’intolleranza riscontrata dinanzi alle immagini della clip di presentazione di Federica Aversano, rispetto ai requisiti del ritratto dell’uomo ideale da lei richiesti a Uomini e donne: “Sto guardando la presentazione di Federica che dice che sta cercando un uomo bello, simpatico, che la fa stare bene. E grazie al caz°o!” ha quindi esclamato pungente, l’ex tronista biondo, palesandosi un po’ stizzito all’ascolto dell’erede al trono di Caserta, Federica Aversano. E mentre il popolo del web si divide a metà sul conto della tronista tra chi appoggia e supporta la ragazza madre di Luciano nel nuovo percorso a Uomini e donne, sperando per lei in un nuovo amore, e chi critica la giovane ritenendola altezzosa, superba, antipatica e anaffettiva, Giacomo Czerny poi conclude la sua sentenza sul debutto del nuovo trono, senza lesinare un augurio al neo volto di Uomini e donne: ” Cosa devi dire che lo cerchi brutto, antipatico, che ti faccia stare male? E’ ovvio! Vabbè comunque tanti auguri!”.

