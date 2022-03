Federica Aversano, l’amaro sfogo dopo la scelta di Matteo Ranieri/ Uomini e Donne, scoppia la polemica!

Uomini e donne, Federica Aversano è la “non scelta” di Matteo Ranieri: il post-scelta è al veleno

Alla luce delle anticipazioni tv che vedono la scelta di Matteo Ranieri ricadere su Valeria Cardone a Uomini e donne, l’attenzione del web è ora focalizzata sulla “non scelta” del tronista uscente ed ex storico di Sophie Codegoni, ovvero Federica Aversano. La 28enne campana con il passato segnato dai concorsi di bellezza e dal titolo di Miss Eleganza Campania sembra essersi trincerata in un silenzio mediatico rispetto al verdetto del trono classico condotto da Matteo Ranieri alla corte di Maria De Filippi, dal momento che -a seguito delle registrazioni tv della scelta di lui- lei non ha rilasciato alcun commento via social. Anche se in queste ore lei fa discutere per uno sfogo durissimo, condiviso con il popolo di Instagram, proprio nelle ore successive alla scelta di Matteo Ranieri.

Si tratta di una delle nuove Instagram stories che la 28enne campana ora condivide con i followers, dove Federica Aversano minaccia di bloccare gli utenti che azzardino a metterla in discussione come donna e madre e con riferimenti al figlio avuto da una precedente relazione, il piccolo Luciano. Questo, in replica ai commenti più disparati che ora le giungono sui profili social rispetto alla scelta di Matteo Ranieri, ricaduta su Valeria Cardone e non su di lei.

Federica Aversano e l’amaro ultimatum post Uomini e donne

Nella storia postata su Instagram di sfogo post-Uomini e donne, Federica Aversano nel dettaglio scrive: “Tutte le persone che commentano senza educazione, rispetto e soprattutto toccano mio figlio saranno bloccate all’istante. Non mi frega proprio nulla dei follower e non follower. E’ giusto dare un’opinione e un pensiero anche diverso dal mio. Ma sulle offese non transigo neanche un secondo. Pace e a more”. E il riferimento sembra essere in particolare ai detrattori che su Instagram la tacciano di essere una donna anaffettiva, tanto aver spinto Matteo Ranieri tra le braccia di Valeria Cardone a Uomini e donne. “Speriamo che non cresca anaffettivo come te che non mostri emozioni. Te l’ha detto pure Maria De Filippi -si legge tra i commenti critici del web, rilasciati a margine di un post di Federica Aversano, che immortala il figlio Luciano-. A Matteo non hai dimostrato in 4 mesi ciò che Valeria è riuscita in un mese…”.

Che basti lo sfogo di Federica Aversano a spegnere le critiche del web sul conto dell’ex Miss? Staremo a vedere!

