Federica Aversano lascia Uomini e Donne/ “Fuori non ho una situazione semplice…”

Dopo poco più di due mesi dall’inizio del suo percorso, Federica Aversano abbandona il trono di Uomini e Donne. Dopo l’annuncio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza che hanno scelto di lasciare la trasmissione, arriva il momento dedicato a Federica Aversano. Maria De Filippi chiede alla tronista di accomodarsi al centro dello studio per un confronto con i corteggiatori Stefano e Federico, i ragazzi che, più di altri, avevano conquistato le sue attenzioni. Prima del confronto, Federica si emoziona e scoppia a piangere di fronte ad un regalo che Alessandro del trono over ha fatto al figlio.

Commossa dal gesto, Federica si accomoda per annunciare la scelta di abbandonare il trono. Scelta di cui la redazione e Maria De Filippi erano già a conoscenza. Federica non nasconde di non essersi tuffata a capofitto nella conoscenza dei corteggiatori per quello che sta affrontando nella vita fuori.

Federica Aversano lascia Uomini e Donne: il commento di Tina Cipollari

Federica Aversano annuncia a Federico e Stefano la scelta di abbandonare il trono di Uomini e Donne per dedicarsi a suo figlio e alla propria vita. “Fuori ho una situazione non facile”, annuncia Federica Aversano. “Ma sta abbandonando il trono?”, chiede Gianni Sperti ricevendo la risposta affermativa di Maria De Filippi.

“Non mi stupisco”, commenta Tina Cipollari che, sin dall’inizio del percorso di Federica, aveva sentenziato che la tronista non si sarebbe mai tuffata davvero nella conoscenza con i corteggiatori. Dopo aver salutato tutti, Federica mette così fine al suo percorso da tronista.

