Federica Aversano, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Poi piange e Maria…

Federica Aversano in crisi a Uomini e Donne

Il percorso di Federica Aversano sul trono di Uomini e donne è iniziato da più di due mesi, ma non è ancora riuscita a costruire un rapporto stabile con i suoi corteggiatori. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 novembre, dopo il momento dedicato a Federico Nicotera, chiama al centro dello studio Federica Aversano. La tronista ha portato in esterna Stefano e, al termine del filmato, la Aversano viene duramente attaccata sia da Gianni Sperti che da Tina Cipollari. A scatenare le critiche è stata la domanda “Ti trasferiresti?”. Stefano ha ammesso che per amore lo farebbe e Federica non ha nascosto di avere delle perplessità dal momento che, per un trasferimento, ci sono tante cose da risolvere.

“Più che un’esterna, mi sembra un’intervista”, dice Gianni Sperti ricevendo gli applausi di Tina Cipollari. “Non sei interessata a nessuno. stai usando questi ragazzi, li stai mettendo alla prova”, sbotta la bionda opinionista.

I consigli di Maria De Filippi a Federica Aversano

Maria De Filippi, di fronte all’atteggiamento di Federica Aversano, decide d’intervenire vedendola molto in difficoltà. La conduttrice si rende conto della paura di sbagliare che ha la tronista. “Per la presenza del bambino pensi di non poter più sbagliare? Hai trent’anni, hai tutta la vita davanti“, le dice la conduttrice.

Maria De Filippi, di fronte ad una Federica in lacrime, la esorta a lasciarsi andare, a vivere tutte le emozioni che sta provando perchè la cosa migliore per un bambino è avere la mamma serena e felice.

