Federica Aversano nuova tronista di Uomini e Donne?/ Parla l’ex corteggiatrice

Federica Aversano nuova tronista? L’ex corteggiatrice si trova a Roma

Federica Aversano è l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri e sua non-scelta. Il suo percorso con il tronista è stato altalenante ma il suo carattere deciso ha conquistato il pubblico, che la vorrebbe sul trono classico. D’altronde a Uomini e Donne, spesso i tronisti sono ex non-scelte che hanno fatto colpo su Maria De Filippi. Che la corteggiatrice napoletana abbia una possibilità?

In questi giorni, ai fan non è sfuggito che l’ex volto del dating show sia apparsa a Roma; da quel momento imperversa il gossip secondo cui la Aversano si sia recata ai provini di Uomini e Donne, che tornerà a settembre. A commentare queste voci c’è anche Soraia Allam, amica di Federica e fidanzata di Luca Salatino, che sui social commenta: “Con tutto il mio cuore. Merita il mondo”. Arriva secca però, la risposta dell’ex corteggiatrice che all’ipotesi sui i provini mentre è a Roma risponde: “No no a salutare amici“. Dunque, sembra che l’ex corteggiatrice non sia la nuova tronista, oppure che abbia cercato di nasconderlo.

Federica Aversano sul trono over? L’indiscrezione

Federica Aversano, secondo l’indiscrezione lanciata da MondoTV24, non sarà una nuova tronista ma farà parte del parterre femminile del trono over.

Secondo quanto riporta la fonte: “Federica Aversano non siederà tra i nuovi tronisti, ma farà parte del parterre Over della trasmissione.” si legge. E ancora “Le nostre fonti ci hanno infatti informati di questo espediente messo in atto dalla De Filippi, la ventottenne campana è molto più matura della sua età e molti cavalieri tra gli over non sono rimasti indifferenti al suo fascino, compreso Riccardo Guarnieri, sarà la ex corteggiatrice di Matteo Ranieri a fare da terzo incomodo in un probabile ritorno tra Ida e Riccardo?” Federica ha in effetti attirato l’attenzione di alcuni degli uomini più giovani del parterre degli Over e una sua presenza in questo cast potrebbe smuovere numerose dinamiche.

