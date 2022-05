Federica Aversano, reazione alla scelta di Luca Salatino e Soraia/ A Uomini e Donne…

Federica Aversano e l’amicizia con Soraia Ceruti

Federica Aversano è stata una protagonista della stagione di Uomini e Donne che si concluderà domani, mercoledì 1 giugno, con la scelta di Veronica Rimondi. Federica ha corteggiato Matteo Ranieri sperando di lasciare il programma di Maria De Filippi con lui e vivere una vera favola d’amore. Così, però, non è stato. Matteo Ranieri che è tornato a Uomini e Donne per la scelta dell’amico Luca Salatino, infatti, le ha preferito Valeria Cardone con cui è attualmente fidanzato. Federica, dunque, non ha trovato l’amore, ma in compenso, ha trovato una nuova amica.

Durante il percorso fatto insieme, infatti, Federica e Soraia Ceruti sono diventate molto amiche. Soraia, dopo la registrazione della scelta, ha trascorso qualche giorno proprio con Federico godendosi anche i primi giorni di mare. Nel giorno della messa in onda della puntata della scelta, Federica ha così dedicato della parole speciali all’amica Soraia.

Le parole di Federica Aversano per Soraia Ceruti

Al termine della puntata dedicata alla scelta di Luca e Soraia, Federica Aversano, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto della nuova coppia dedicando delle parole alla sua amica. “Lì dentro ci sono persone stupende, ma la mia più grande vittoria è aver trovato una vera amica. Sono contenta perchè tu sei un angelo che merita tanto. Sei il mio topino che mi ascolta e mi sta accanto. Ti voglio tanto bene”, ha scritto Federica. “Fate cose belle ragazzi. Che Dio vi benedica”, ha concluso facendo un augurio alla coppia.

La storia di Federica è stata poi pubblicata tra le proprie storie dalla stessa Soraia che ha scritto: “Sei speciale. Quanto ti voglio bene solo dio lo sa”.











