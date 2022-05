Federica Aversano: “Riccardo Guarnieri? Un bell’uomo. Mi piace”/ L’ex Uomini e Donne…

Federica Aversano dopo Matteo Ranieri: le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne

Dopo aver corteggiato Matteo Ranieri che le ha preferito Valeria Cardone con cui è attualmente fidanzato, Federica Aversano torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, Federica svela di non aver più sentito Matteo aggiungendo di aver avuto dei momenti di nostalgia. «Ci ho pensato… ho avuto momenti di malinconia, lo ricordo bene malgrado sia finita com’é finita. Avrei voluto contattarlo e dirgli che nonostante la conclusione ho anche dei ricordi belli. All’inizio ero molto frenata e lui è stato carinissimo con me. A oggi lo vedo come un punto di ripartenza, anche se mi ha deluso», ha spiegato la corteggiatrice.

Ad oggi, Federica è concentrata su se stessa e su suo figlio. A Uomini e Donne, inoltre, dopo la scelta di Matteo Ranieri, Alessandro Vicinanza del trono over le aveva chiesto di restare per conoscerla. Una proposta che, però, la Aversano non ha accettato. Oggi, tuttavia, un altro cavaliere del trono over ha espresso il proprio interesse nei suoi confronti.

Federica Aversano, messaggio per Riccardo Guarnieri?

Nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Riccardo Guarnieri, aveva svelato di essere stato colpito da Federica Aversano: “Federica Aversano. La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo…“. Oggi, sempre sulle pagine del magazine del dating show, Federica ha risposto ai complimenti del cavaliere pugliese.

«È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. Se devo dire quale sia il mio prototipo, dico che guardo il ragazzo con la polo, con la camicia. Poi magari finisce malissimo due minuti dopo, com’è già successo (ride), ma a primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto…».

