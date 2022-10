Federica Aversano, siparietto con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ Poi Alessio…

Federica Aversano e Riccardo Guarnieri si punzecchiano a Uomini e Donne

Federica Aversano torna al centro dello studio di Uomini e Donne per un confronto con Alessio, il corteggiatore con cui ha fatto un’esterna. Prima di confrontarsi con il corteggiatore, Federica è la protagonista di un botta e risposta simpatico con Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi nota lo sguardo di Riccardo su Federica la quale, mentre si accomoda al centro dello studio, dice. “Ha notato il vestitino”. Riccardo sorride e aggiunge: “Non ho mai negato che mi piace e che mi piacerebbe conoscerla. Sei tu che hai imposto delle condizioni”.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per la dama? Appuntamento con...

“Non le ho imposte io, ma il programma”, ribatte la tronista ricordando a Riccardo che sono le regole del programma che prevedono il suo passaggio tra i corteggiatori del trono classico.

Federica Aversano, lite con Alessio a Uomini e donne

Dopo aver rivisto l’esterna con Alessio, Federica Aversano ammette di avere tanti dubbi sull’interesse del corteggiatore nei suoi confronti Alessio ammette di essere uscito con lei per capire se ci sia effettivamente la possibilità di costruire qualcosa e, non avendo trovato in Federica ciò che cerca, si dichiara per Lavinia.

Sara e Davide tornano a Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari: "Si lasceranno..."

“Vorrei sapere se si dichiara per me perchè gli piaccio davvero o se, invece, lo fa perchè non si è trovato bene con Federica“, dice Lavinia. Alessio ribadisce il proprio interesse nei confronti di Lavinia. Il corteggiatore, così, mette da parte la conoscenza con Federica per concentrarsi su Lavinia.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: nuovo bacio per Ida Platano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA