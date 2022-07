Federica Aversano torna a Uomini e Donne?/ “Non sarà una nuova tronista ma…”

Federica Aversano torna a Uomini e Donne? L’indiscrezione

C’è grande attesa per il ritorno di Uomini e Donne che a settembre presenterà al pubblico nuovi tronisti. Non è ancora noto chi siederà sulla nota poltrona rossa del dating show di Canale 5, anche se molti hanno sperato in queste settimane che uno dei troni sia per Federica Aversano. L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri è stata una delle protagoniste più amate della scorsa edizione del programma e il fatto che non sia stata scelta dal tronista ha alimentato il desiderio del pubblico di rivederla nello studio per un’altra possibilità di trovare l’amore.

Pare che la redazione abbia deciso di esaudire questo desiderio ma non come tutti si sarebbero aspettati. Federica, infatti, potrebbe tornare a Uomini e Donne ma non come tronista, bensì nel parterre degli Over.

Federica Aversano torna a Uomini e Donne nel parterre degli Over?

A lanciare l’indiscrezione è MondoTV24, sempre ben informato sulle indiscrezioni riguardanti Uomini e Donne. Secondo la fonte “Federica Aversano non siederà tra i nuovi tronisti, ma farà parte del parterre Over della trasmissione.” si legge. E ancora “Le nostre fonti ci hanno infatti informati di questo espediente messo in atto dalla De Filippi, la ventottenne campana è molto più matura della sua età e molti cavalieri tra gli over non sono rimasti indifferenti al suo fascino, compreso Riccardo Guarnieri, sarà la ex corteggiatrice di Matteo Ranieri a fare da terzo incomodo in un probabile ritorno tra Ida e Riccardo?” Federica ha in effetti attirato l’attenzione di alcuni degli uomini più giovani del parterre degli Over e una sua presenza in questo cast potrebbe smuovere numerose dinamiche.

