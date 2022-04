Federica Aversano, tronista a Uomini e donne?/ Il gossip: “De Filippi spinge per…”

Uomini e donne, al trono classico potrebbe rientrare Federica Aversano: l’indiscrezione web

Alla corte di Uomini e donne sarebbe in arrivo una grande novità e si tratta del ritorno in studio di Federica Avarsano. O almeno questa è l’indiscrezione del momento, ripresa dal sito beninformato Mondo tv, secondo cui la produttrice e conduttrice tv Maria De Filippi avrebbe aperto le trattative per un rientro in tv, in grande stile, della non scelta di Matteo Ranieri, offrendo alla casertana la possibilità di coprire il ruolo di erede al trono classico.

L’ex storico di Sophie Codegoni, Matteo Ranieri, ultimo tronista uscente di Uomini e donne, ha chiuso il suo trono classico registrando l’ultima puntata con le pretendenti Federica Aversano e Valeria Cardone, dove la scelta è ricaduta sulla prima e a discapito della casertana. Federica, mamma single di Luciano, bambino avuto da una precedente relazione finita male, ha reagito piuttosto stizzita alla comunicazione del tronista che l’ha messa al corrente del fatto di essere la “non scelta”. Ha cioè tacciato pubblicamente Matteo Ranieri di immaturità, contestandogli di essersi preso gioco dei suoi sentimenti, del tutto incurante del suo status di mamma single.

Una reazione critica che ha scatenato tra le critiche più disparate dentro e fuori lo studio di Uomini e donne: in particolare dallo studio tv, Tina Cipollari ha contestato la reazione di Federica Aversano, ritenendola eccessiva e soprattutto non rispettosa del percorso di conoscenza che la corteggiatrice ha vissuto con il tronista uscente. Dall’altra parte c’è chi -tra i telespettatori in rete- ha appoggiato la contestazione della casertana. Ma non solo. C’è persino chi, tra gli internauti, si è mobilitato in massa a chiedere alla produzione Mediaset di Uomini e donne di concedere a Federica Aversano la chance di un trono, per proseguire la sua ricerca dell’amore in tv. Richiesta popolare che, stando al gossip del momento lanciato da Mondo tv, Maria De Filippi avrebbe accolto, proponendo a Federica Aversano di succedere come erede al trono di Matteo Ranieri.

Maria De Filippi chiede il ritorno di Federica Aversano? La richiesta del pubblico potrebbe essere accolta

Nel dettaglio, l’indiscrezione riprende testualmente quanto segue, sul conto del preannunciato ritorno a Uomini e donne di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri: “Fonti in nostro possesso rivelano che la redazione del programma su invito della conduttrice starebbe spingendo per far tornare la ex corteggiatrice in trasmissione “.

A quanto pare, quindi, potrebbe essere proprio la regina di ascolti tv di casa Mediaset, Maria De Filippi, a voler accogliere la richiesta del pubblico per un ritorno a Uomini e donne di Federica Aversano, nelle vesti di tronista. Staremo a vedere se il gossip del momento si rivelerà veritiero, con una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset.

