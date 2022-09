Federica Aversano tronista Uomini e donne, oltre le critiche/ “Ecco perché voglio…”

Uomini e donne, Federica Aversano é nel cast dei tronisti: la polemica web

Ci siamo, manca sempre meno alla data di inizio messa in onda della stagione post-vacanze estive di Uomini e donne, che partirà il 19 settembre 2022 con un rinnovato parterre di tronisti: Federica Aversano, Lavinia Mauro Frontera, Federico Dainese e Federico Nicotera. I neo tronisti attivi al trono classico, che insieme al trono over intrattengono i telespettatori di Uomini e donne, si sono presentati in una serie di clip personali concesse a Witty TV.it, che ha fornito loro il giusto spazio per parlare di sè ai telespettatori. Un comune denominatore tra i 4 tronisti? Sia i due cavalieri che le due dame sono tutti degli ex corteggiatori , che hanno compiuto il salto di qualità debuttando nel ruolo di tronisti. Il che, complici le anticipazioni TV trapelate in rete, scatenano ora le contestazioni web di chi non vede di buon occhio la scelta della produzione Mediaset di fare salire sul trono dei volti “deja vu” a Uomini e donne, con esperienza e che quindi già abbiano avuto una chance per trovare l’amore e di visibilità al dating-show.

La prima a salire sul trono é Federica Aversano, già ex corteggiatrice e non scelta dell’ex tronista Matteo Ranieri: “Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro ma quando si tratta di metterci il cuore ho imparato a contare fino a dieci. Sono Federica, ho 28 anni e vengo da Santa Maria Capua Vetere. Sono una mamma di un bellissimo bimbo di due anni e mezzo che vive con me e sono single da tre anni. Caratterialmente mi conoscete già: dicono che sono antipatica ed è vero perché semplicemente il giudizio degli altri non mi tocca… sono forte nel mio se mi incazzo divento una iena. Basta poco però per essermi amica e altrettanto poco per essermi nemica: di base sono una buona che non vuol dire essere fessa… se sento lealtà però do tutta me stessa”.

Il dolore che ha segnato la vita di Federica Aversano

Di s’è la neo tronista originaria di Caserta e mamma single, poi, non nasconde di aver fatto presto i conti con il dolore, che avrebbe forgiato la sua forza interiore – una delle caratteristiche per cui gli haters la giudicano in quanto appare come una donna algida all’apparenza: all’età di soli 8 anni perdeva il padre, uno dei motivi per cui ora sogna una famiglia al completo tutta sua. Quindi, della sua storia fa poi sapere: ” Il mio papà è venuto a mancare e per questo mi è sempre mancata quella sicurezza e protezione che poi ricerco in un uomo. Ecco perché nella vita poi ho sempre sognato una famiglia tutta mia… ci ho provato ho fallito oggi non voglio più sbagliare ma non per questo voglio accontentarmi. Piuttosto sto senza. Quando sono innamorata sono un vulcano abbatto ogni corazza e mi sento fortissima”.

Che uomo cerca? “L’uomo per piacermi deve farmi sorridere deve essere sveglio simpatico solare deve avere la cazzimma – conclude la sua clip di presentazione, che con ogni probabilità andrà in onda alla prima nuova puntata di Uomini e donne in arrivo-, ma non deve essere uno sbruffone. Gli sbruffoni non mi piacciono. Non cerco un padre per mio figlio un padre ce l’ha già cerco un uomo compagno che possa condividere con me tutto, che non scappi al terzo caffè e che mi attenzioni quelle che mi mancano da un po’. Non amo le smancerie, gli uomini sdolcinati mi fanno venire la carne denti e letterine d’amore non fanno per me… però un mazzo di fiori lo apprezzo volentieri. Credo molto in questo programma e spero che arrivi il mio lui. il mio per sempre oh io ci credo”.











