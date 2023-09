Federica Aversano: “Uomini e Donne? Hanno voluto rovinarmi quell’esperienza”/ “Il nuovo tronista Brando…”

Federica Aversano e il ricordo del trono di Uomini e Donne

Federica Aversano è stata una delle protagoniste delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Dopo essere stata una corteggiatrice di Matteo Ranieri arrivando alla scelta finale ma senza essere stata la scelta definitiva, Federica ha accettato l’offerta della redazione del programma di Maria De Filippi di salire sul trono per trovare l’amore. Un’esperienza che, però, non ha permesso a Federica di incontrare il principe azzurro. Federica, infatti, dopo aver conosciuto alcuni corteggiatori, ha deciso di abbandonare il trono senza portarlo a conclusione.

A distanza di mesi, la Aversano ha ricordato l’avventura a Uomini e Donne rilasciando un’intervista ai microfoni di Lollo Magazine, Federica Aversano ha detto: “In realtà è stata un’esperienza che non ho vissuto con il dovuto divertimento e con serenità, avevo sottovalutato le conseguenze di chi non fa più parte della mia vita, ma puntualmente tende a ‘rompermi le gambe’, non ho vissuto l’esperienza in maniera serena anche per fare una semplice esterna con tranquillità; diciamo che delle persone hanno voluto rovinarmi quell’esperienza, ne ho pagate le conseguenze anche dopo. Quindi erano problemi a monte, non in studio. Quando poi toccano tuo figlio, lì non ci vedi più e non pensi più a niente, sono andata via perché ero esausta”.

Federica Aversano e le parole sui nuovi tronisti di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne è già cominciata con le prime registrazioni. Le puntate saranno trasmesse da lunedì 11 settembre, alle 14.45 su canale 5. Sul trono, oltre a Manuela Carrieri, ci saranno anche due tronisti: Christian e Brando. Su quest’ultimo si è espressa Federica:

“Sono carinissimi. Sicuramente Brando, se io avessi avuto 20 anni, mi sarebbe piaciuto. Molto carino, un bel tipo. Christian anche è dolcissimo. Manuela sicuramente non la conosco proprio però sembra carina anche lei. Una bella impressione, poi si vedrà quello che combineranno”, ha concluso.

