Chi è Federica Baroncini, moglie di Gene Gnocchi: dopo 3 figli nati dal matrimonio precedente, dal loro rapporto sono nate altre 2 figlie.

Non è detto che il ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo implichi necessariamente una vita privata sbandierata o tormentata dalla curiosità mediatica; lo dimostra la storia di Gene Gnocchi che – sia per il primo matrimonio che per il secondo – ha scelto la via della discrezione. Da alcuni anni è sposato con Federica Baroncini, seconda moglie, dalla quale ha avuto le figlie Irene (2013) e Livia (2018) quando già era padre di altri 3 figli più grandi. Una storia d’amore, come anticipato, fatta di discrezione e riservatezza; non per questo meno rilevante, viscerale e soprattutto scandita da grande complicità.

Sul conto di Federica Baroncini, moglie di Gene Gnocchi, non si hanno particolari notizie; sia per la lontananza dal mondo dello spettacolo sia per il volere di entrambi di evitare le ingerenze di gossip e cronaca rosa. Pare che conducano la loro vita a Faenza dedicandosi alla crescita delle due figlie nate dal loro amore: Irene e Lavinia. Un rapporto che vive di quotidianità, di semplicità, come testimoniato dalle parole del comico in un’intervista a cuore aperto rilasciata a Verissimo nel 2021: “Con lei ho trovato un rapporto di grande complicità e affinità elettiva”.

Federica Baroncini, moglie di Gene Gnocchi: un amore riservato ma speciale

Poche parole ma importanti, Gene Gnocchi protegge la sua realtà sentimentale ma – seppur con parsimonia – ha centellinato elogi eloquenti a proposito di sua moglie Federica Baroncini: “E’ una donna molto bella e soprattutto molto intelligente”, raccontava ancora a Verissimo. Non sono note curiosità particolari sulla genesi del loro amore e in particolare sulla celebrazione del matrimonio. Il dubbio su se siano sposati oppure no è sciolto probabilmente dalle parole del comico che, in un’intervista del passato a ‘Vieni da me’, sottolineava: “Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo”. Il riferimento alle nozze potrebbe anche essere concettuale ma è lecito credere che in realtà, evitando clamori mediatici, Gene Gnocchi e Federica Baroncini si siano promessi amore e sostegno scegliendosi come marito e moglie.