Federica Benincà, ex di Uomini e Donne, si sposa/ L’annuncio social: chi è il futuro marito

Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Federica Benincà si sposa: chi è il futuro marito Ettore

Federica Benincà sta per convolare a nozze. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fu la scelta di Marco Cartasegna, pochi mesi fa è diventata mamma per la prima volta, di una bambina chiamata Arianna. Dopo questa grande gioia è in arriva un altro lieto evento, come annunciato su Instagram con tanto di foto dell’anello di fidanzamento.

Federica Benincà sposerà il suo compagno e padre di sua figlia Ettore Gliozzi. Calciatore e agente sportivo, Ettore è un compagno e papà innamoratissimo, come confermano i tanti scatti postati sul suo profilo Instagram. In uno di questi ha voluto fare una bellissima dedica d’amore a Federica e alla loro bambina.

Federica Benincà, la dedica d’amore del futuro marito

“Il 2022? Senza dubbi l’anno più bello e indimenticabile della mia vita… – si legge nella didascalia che accompagna una dolce foto di famiglia pubblicata da Ettore, futuro marito di Federica Benincà – in realtà è stato un anno che mi ha messo a dura prova: ho versato ogni goccia di sudore che potevo, ho lottato con tutto me stesso per avere il mio riscatto. Alla fine, di riscatti ne ho avuti due dalla vita: mia figlia e questa bellissima nuova famiglia Toscana che mi ha dato fiducia. Prometto, ad entrambi, di impegnarmi ogni giorno del 2023 per non deludervi mai ( o almeno ci proverò)…tutto questo da sempre e per sempre con te @federicabeninca”. Tornando alle nozze, al momento non si conosce ancora la data scelta o i primi dettagli, che saranno sicuramente svelati successivamente.

