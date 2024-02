Federica Brignone a Sanremo 2024/ Tempi stretti, no saluto a Sofia Goggia: che senso ha? (7 febbraio 2024)

FEDERICA BRIGNONE A SANREMO 2024: NIENTE SALUTO A SOFIA GOGGIA O ACCENNI A MILANO CORTINA 2026

I tempi televisivi serrati di Sanremo 2024 hanno fatto sorgere una polemica francamente senza senso sul presunto mancato saluto di Federica Brignone a Sofia Goggia, che si è infortunata lunedì in allenamento e finirà anzitempo la stagione. Arrivata nella città ligure, Federica Brignone aveva dichiarato all’Ansa: “Sofia è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà. Quest’anno purtroppo non solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e Mikaela Shiffrin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso”.

Federica Brignone, un nuovo fidanzato dopo Nicolas Raffort?/ La campionessa: "Sono felice"

Poi però, sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2024, Federica Brignone ha avuto talmente poco tempo a sua disposizione che non ha avuto modo nemmeno di parlare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma in epoca social è rimbalzata ovunque la polemica sul fatto che ‘non ha salutato Sofia Goggia’. Sostanzialmente Federica Brignone ha avuto il tempo di presentare Loredana Bertè, quindi semmai la polemica andrebbe fatta sul ruolo degli sportivi al Festival di Sanremo – a questo punto diciamo che ha fatto benissimo Jannik Sinner a non andarci.

Diretta gigante Plan de Corones/ Lara Gut-Behrami ha vinto, Shiffrin trema! Goggia quinta (30 gennaio 2024)

FEDERICA BRIGNONE A SANREMO 2024: I TEMPI TELEVISIVI E IL SENSO DELLE COMPARSATE

Per Federica Brignone c’è stato appena il tempo di portare il suo casco, donato a Marco Mengoni, che subito si è passati alla presentazione di Loredana Bertè, di fatto impedendo alla valdostana di portare a termine il copione scritto sul gobbo, che comprendeva il saluto a Sofia Goggia e una menzione per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nessun nuovo screzio tra Fede e Sofia, ma semplicemente tempi televisivi che tritano tutto in una competizione che prevede 30 cantanti in gara in una sola, infinita serata.

Federica Brignone “Voglio essere la migliore del mondo”/ Poi sull’età: “è una sfida con me stessa”

La spiegazione dell’accaduto è stata data dalla manager di Federica Brignone all’agenzia di stampa Adnkronos: “C’è stato solo un problema di tempo, purtroppo non l’hanno fatta neppure parlare. Sono i tempi televisivi”, le parole di Giulia Mancini che cura gli interessi della valdostana, prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino. Se si volesse fare una polemica più sensata, dovremmo semmai dire: perché si invitano gli sportivi a Sanremo 2024? Se è per trattarli così, farebbero bene a stare tutti a casa…











© RIPRODUZIONE RISERVATA