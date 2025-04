Federica Brignone a Verissimo: “Il mio legame con la famiglia”

La nota sciatrice e pluricampionessa Federica Brignone ha fatto tappa a Verissimo su Canale Cinque, nel programma di Silvia Toffanin. La sciatrice ha aperto la scatola dei ricordi ed è tornata a parlare anche del suo rapporto con la famiglia, svelando qualche retroscena: “I primi sci li ho messi quando avevo un anno e mezzo, volevo imitare i miei genitori, lo noto adesso con i figli delle mie amiche. Mia mamma non mi ha mai messo pressione, mi ricorderò sempre questa scena in cui provammo a fare il salto avanti con lo sci, è sempre stata una sportiva, era una che faceva cose divertenti e le fa tuttora. Ricordo la mia infanzia come qualcosa di divertente, i genitori mi facevano fare cose divertenti ma con leggerezza, per goderci la vita. Ancora oggi siamo tutti molto legati, anche con gli amici, cerchiamo di fare molto insieme. La prima persona che chiamo quando accade qualcosa è mio fratello” ha rivelato la campionessa nel salotto di Verissimo.

Diretta/ Sorrento Messina (risultato 1-0) streaming video tv: vantaggio di Rossetti! (Serie C 6 aprile 2025)

Federica Brignone ha poi parlato a Verissimo ricordando gli inizi con il padre: “E’ stato il mio primo allenatore, ci siamo divertiti tanti anche quando ero piccola”. Il papà della sciatrice ha poi mandato un videomessaggio alla figlia: “Non è mai stato difficile essere il suo allenatore

Federica Brignone e l’infortunio: “Tanti amici mi tengono compagnia”

Nei giorni scorsi Federica Brignone è stata sfortunata protagonista di un incidente in pista, che ha nuovamente frenato la sua carriera: “Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l’equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina.

Patrizio Oliva: “A 16 anni difendevo mia madre da mio padre ubriaco”/ “Oggi salvo i ragazzi dalla strada"

Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere” le parole della sciatrice che ha colto l’occasione per ringraziare tutti per i soccorsi ricevuti e la calorosa ondata di affetto che l’ha travolta” le parole della campionessa.