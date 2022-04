Federica Brignone, chi è il fidanzato?/ “É uno sciatore, ma non fa parte…”

Federica Brignone: “nello sci c’è molto rispetto”

Federica Brignone ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. La campionessa dopo le Olimpiadi di Pechino ha precisato: “la mia carriera non è ancora finita, quindi per il momento non penso a cosa farò dopo. Spero di vincere ancora. Non ho idea di quanto andrò avanti, voglio lavorare anno per anno senza l’ansia di pensare al fatto che debba smettere”. Poi la campionessa ha parlato anche della antagonismo con Sofia Goggia: “Questa cosa delle antagoniste attira l’attenzione sul nostro sport, ma io non corro contro di lei, il mio avversario è il cronometro e tutte le altre sciatrici che partecipano alla gara. Nello sci c’è molto rispetto, noi due sicuramente siamo persone diverse con caratteri e modi di vivere differenti, ma questo dualismo è ingigantito dai media”.

Per quanto riguarda la vita privata, la campionessa è stata legata al campione Nicolas Raffort, ma le cose tra i due sono finite. Proprio la Brignone in passato disse al settimanale Chi: “Ci vediamo pochissimo perchè purtroppo nello sci, Olimpiadi a parte, le gare femminili e maschili sono in giorni diversi. Però quando ci vediamo stiamo benissimo”.

Federica Brignone e Nicolas Raffort sono stati una coppia per diverso tempo. Ad unirli sicuramente la passione per lo sci, ma anche per il surf. Proprio la campionessa parlando della relazione con il collega, qualche tempo fa, aveva dichiarato alle pagine di Quotidiano : “Avere per compagno un atleta come nel mio caso, per otto anni il discesista Nicolas Effort, semplifica un po’ le cose (oltre ad aiutare a parlare un francese perfetto). Ora sono tornata single”.

Oggi, però, non è più così. Federica Brignone, infatti, non è più single. Nel suo cuore c’è un nuovo amore. Anche il nuovo fidanzato è uno sciatore come ha confessato lei stessa ai microfoni di Silvia Toffanin. “Sono fidanzata, è uno sciatore ma non fa parte della Coppa del Mondo di sci – e aggiunge – Ci frequentiamo da più di un anno e sono felice perché è una persona fantastica”.

