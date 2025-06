Federica Brignone, chi è il fratello e allenatore Davide: "Più forti delle critiche, abbiamo lottato per stare insieme"

Federica Brignone e il fratello Davide

Nota per la sua grande carriera nel mondo dello sci, non tutti sono a conoscenza del forte legame tra Federica Brignone e il fratello Davide, che è stato anche suo allenatore. Un legame forte, che in alcune occasioni ha portato anche qualche malumore e critica per via del legame strettissimo che però si riversava anche sul fronte professionale e sportivo. Davide, interpellato sulla sorella Federica, ha parlato così: “Tra noi non c’è rancore. C’è solo orgoglio perché io e Federica abbiamo lottato e questo ci fa onore: eravamo convinti delle nostre idee e abbiamo provato che erano giuste”. Entrambi hanno la passione per lo sport e per i viaggi, che hanno cercato di condividere in ogni occasione possibile e immaginabile.

Nonostante le critiche sulla scelta di Davide di diventare allenatore di Federica Brignone, lui ha risposto così alle tante voci ascoltate con il passare degli anni: “Abbiamo lottato per qualcosa in cui credevamo e alla fine, con i risultati, ecco la dimostrazione che avevamo ragione”.

Federica Brignone e il rapporto con Davide: “Abbiamo lottato per stare insieme”

Un legame forte e speciale unisce i due fratelli Brignone, che non hanno mai perso occasione di parlare del grande legame vissuto in tutti questi anni. E alle critiche hanno sempre risposto a tono, cucendosi tempo importante per poter stare insieme: “Abbiamo lottato per poter stare insieme e alla fine i risultati ci hanno dato ragione” ha confermato Davide parlando della sorella Federica, una delle atlete italiane più amate e vincenti nello sci.

E il tempo non ha mai scalfito un legame forte come il loro, con la stessa Federica Brignone che si è portata dietro i tanti insegnamenti raccolti con il passare degli anni tra quelli tramandati da Davide.