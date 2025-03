Forse non tutti sanno che nella vita privata della sciatrice Federica Brignone c’è un misterioso fidanzato di nome Davide. Misterioso perché la campionessa non ama parlare di lui, forse per tutelarlo dal gossip e dal chiacchiericcio dei media. Eppure stanno insieme da tantissimo tempo, come raccontato da Federica in una bella intervista rilasciata recentemente al Corriere della Sera.

Federica Brignone/ Chi è la sciatrice tra carriera, infortunio e successi: "Vissuto momenti fantastici"

Nel corso dell’intervista, parlando appunto del suo fidanzato Davide, la Brignone ha spiegato che la scelta di condividere pochi dettagli della sua relazione col pubblico è ben ponderata e consapevole. “Il mio fidanzato Davide è una persona che non ama stare sotto le luci dei riflettori. Non amo parlare di lui per questo motivo”, le parole della sciatrice alpina milanese.

DIRETTA SUPER-G LA THUILE/ Federica Brignone ha vinto, Coppa in arrivo! Goggia seconda (sci, 14 marzo 2025)

Federica Brignone e il sogno di costruire una famiglia con il fidanzato Davide: “Mi comprende e poi…”

Pur non sbilanciandosi troppo, Federica Brignone si è lasciata andare a qualche confidenza sulla sua vita sentimentale e sul suo rapporto con il fidanzato. “Io e Davide condividiamo tutto”, spiega. “Abbiamo davvero tante cose in comune e la passione che ci unisce è quella per lo sport”, svela la sciatrice. A quanto pare, il fidanzato lavora nello stesso ambiente di Federica e la scintilla è scattata in modo naturale.

“Lui sa che cosa faccio e quali sono i sacrifici. Non è facile stare insieme a una con una vita come la mia, ma lui mi capisce e mi sostiene”, ha detto e sottolineato la Brignone. Tra i programmi futuri c’è sicuramente il desiderio di costruire una famiglia, ma ad oggi Davide e Federica sono concentrati su altri aspetti. “Vorrei avere dei bambini, ma non adesso, e dedicare loro le attenzioni che i miei hanno dedicato a me e a mio fratello”, ha confidato la Brignone.

Diretta super-G La Thuile/ Emma Aicher ha vinto davanti a Goggia, Brignone terza esulta! (13 marzo 2025)