La sciatrice alpina milanese, Federica Brignone, è sempre più vicina alla sua seconda Coppa di Cristallo. La campionessa, reduce dal successo nel SuperGigante di La Thuile, è pronta a raccontarsi e a raccontare tutte le emozioni del momento a Che Tempo che Fa, questa sera Domenica 16 marzo. Un momento magico, frutto di un percorso lungo e tortuoso che ha portato l’atleta ai vertici. La sua carriera infatti parte da lontano e inizia all’incirca vent’anni fa, con il debutto nel Circo Bianco.

Federica Brignone esordisce nel 2006 in Coppa Europa e si fa subito notare con una straordinaria vittoria nazionale juniores di slalom speciale e slalom gigante a Pozza di Fassa. Nel 2007 arriva invece l’esordio in Coppa del Mondo, un altro passaggio fondamentale della sua carriera, come del resto l’infortunio del 2012 che ha rischiato di pesare parecchio sul suo percorso in pista.

Federica Brignone, infatti, decide di interrompere momentaneamente la sua carriera per rimuovere una fastidiosissima cisti al malleolo e rientrando con ancora più garra nel 2013-2014, fino a collezionare una sfilza di successi che oggi la avvicinano alla sua seconda Coppa di cristallo. “Ho vissuto una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia”, ha raccontato Federica Brignone dopo il recente capolavoro nel superG di La Thuile.

Una vittoria che per Federica rappresenta al meglio una stagione davvero indimenticabile, con la bellezza di dieci vittorie, quattro podi, il titolo mondiale in gigante e l’argento in superG. Una serie di capolavori che Federica ha festeggiato con l’amata madre Ninna Quario, ex atleta azzurra che vanta ben quattro slalom di Coppa.

