FEDERICA BRIGNONE, FAN IN ANSIA PER LE OLIMPIADI: “LA COSA PIU’ DIFFICILE E’…”

Federica Brignone, chi è la campionessa di sci che questo pomeriggio sarà protagonista nella seconda puntata del weekend di “Verissimo” e cosa sappiamo della sua vita privata? Nell’appuntamento col talk show in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin ci sarà infatti spazio anche per lo sport e per una delle atlete azzurre più amate degli ultimi anni: l’intervista della 34enne sciatrice alpina originaria di Milano è molto attesa dato che, quella mandata in onda qualche settimana fa, era stata realizzata poco prima del brutto infortunio patito in un incidente in Val di Fassa dalla diretta interessata (ne parliamo quest’oggi in un pezzo a parte, dando conto delle sue condizioni); questa volta la, in collegamento, Federica Brignone parlerà del suo percorso di riabilitazione e di quali sono i suoi prossimi obiettivi, in pista come nella vita.

E, in attesa di scoprire cosa racconterà Federica Brignone nel salotto televisivo di “Verissimo”, e se ci sono delle novità in merito ai tempi di recupero da quello che sembrava un infortunio molto serio (e che poteva mettere in dubbio la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina), possiamo dare brevemente conto della sua oramai lunga carriera, piena di così tanti successi e a cui manca solo un alloro, il più prestigioso, vale a dire la medaglia d’oro olimpica dopo aver conquistato un argento e due bronzi. Infatti, nel corso degli ultimi diciott’anni (ricordiamo che aveva esordito nella stagione 2006-2007), la sciatrice nata a Milano ma adottata oramai dalla Valle d’Aosta, ha vinto praticamente di tutto, tra cui cinque medaglie iridate e cinque Coppe di specialità a cui si aggiungono pure due Coppe del Mondo generali.

BRIGNONE SULLO ‘SCIATORE’ SINNER: “LUI NON SBAGLIA MAI, E’ COME NOI CHE…”

Ma, com’era prevedibile, dopo l’incidente Federica Brignone -uno degli alfieri della prossima spedizione olimpica italiana- ha concesso molte interviste e ha spaziato molto, partendo proprio da quello che poteva essere un dramma che le impediva nel momento più importante della carriera di partecipare alla rassegna a cinque cerchi proprio nel ‘salotto di casa’, per affrontare anche altri temi. E, in concomitanza con gli Internazionali d’Italia di tennis, la campionessa di sci è tra gli ospiti al Foro Italico e le sue parole sono riportate da uno dei programmi del giorno distribuiti al pubblico della kermesse romana. “I momenti più belli della stagione? Difficile sceglierli (…) La cosa più difficile non è stata sciare ma riuscire a replicarlo in gara con tutte le pressioni”. Tuttavia, la parte più interessante dell’intervista è dedicata all’altro beniamino dello sport azzurro…

Infatti Federica Brignone ha colto l’occasione per parlare proprio di Jannik Sinner: non tutti sanno infatti che il fenomeno italiano del tennis ha un passato da sciatore, e pare fosse anche molto promettente. E la sciatrice è tornata sul primo amore del tennista per concedergli delle parole al miele. “Lui è proprio uno che non vuole sbagliare, lo vedi subito. E penso sia anche perché nello sci, se sbagli, è finita. Non hai chance” aveva raccontato la 34enne, aggiungendo che per chi pratica gli sport invernali e in particolare lo sci alpino è necessario adattarsi continuamente al tipo di neve, alle condizioni della pista e tanto altro. “Secondo me lui (Sinner, NdR) è riuscito a portare queste cose, perché è un bravissimo sciatore, sul campo da tennis” aveva concluso, spiegando che, a suo giudizio, Jannik “si adatta molto bene a tutte le condizioni”.