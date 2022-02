Federica Brignone/ “Contraria al vaccino, l’ho fatto per le Olimpiadi. Sulla Goggia…”

Diciannove vittorie in Coppa del Mondo e tanta voglia di stupire, Federica Brignone è pronta a lanciare l’assalto alle Olimpiadi. Reduce dal trionfo nel superG di Garmisch, la sciatrice figlia d’arte si è detta pronta a vivere questi Giochi blindati causa Covid, anche se non è d’accordo con le regole della bolla, ricordando che lo scorso anno ai Mondiali di Cortina ha pensato di tornare a casa.

Federica Brignone non ha fatto mistero della sua posizione sul vaccino anti-Covid ai microfoni del Corriere della Sera: «Sono vaccinata, anche se non sono favorevole. Le Olimpiadi sono troppo importanti, quindi zero polemiche. Voglio andare in Cina soltanto per sciare e provare a vincere». Parole che potrebbero riaccendere il dibattito nel mondo sportivo, ma la sciatrice è serena ed ha ammesso di essersi fatta aiutare tra mental coach e ipnosi: «Perché gli errori non sono una sconfitta ma l’occasione per migliorarsi. L’anno scorso vivevo male quasi tutto, consumavo energie in cose inutili. Ho buttato via tante gare».

FEDERICA BRIGNONE SUL RAPPORTO CON SOFIA GOGGIA

Negli ultimi tempi si è discusso molto dei rapporti tra Federica Brignone e Sofia Goggia, la vincitrice del superG di Garmisch si è detta sorpresa delle ultime dichiarazioni della collega: «Ha detto che i nostri rapporti sono cambiati? Ah sì, ha detto così? Buon per lei. Per me non sono cambiati. Siamo due persone con caratteri opposti. Si può benissimo convivere, se c’è rispetto reciproco». Un rispetto che c’è da parte di Federica Brignone, a sua detta, sottolineando che bisogna solo togliersi il cappello davanti alle recenti prestazioni della sciatrice bergamasca, anche se il discorso umano «è un’altra cosa». Federica Brignone si è poi soffermata sulla sua battaglia a favore dell’ambiente: «La rivoluzione non serve. Basta un gesto per cambiare tantissimo, se lo facciamo tutti: non è possibile eliminare del tutto la plastica ma si può limitare. Bevete l’acqua del rubinetto! Io compro cose sfuse, e non spreco il cibo».

