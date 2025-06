Federica Brignone, dall'incidente sulla pista da sci al possibile ritiro (poi scampato): ecco qual è oggi il sogno della campionessa

La carriera ricca di successi di Federica Brignone è stata caratterizzata, nei mesi scorsi, da un brusco stop. La campionessa di sci alpino, dopo aver conquistato vittore e podi a ripetizione negli ultimi tempi, è stata fermata da un terribile incidente durante i Campionati Italiani di gigante, che da mesi la tiene lontana da allenamenti in attesa che la ripresa sia completata. Un incidente che è arrivato in un momento d’oro per la carriera della sportiva, come lei stessa ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo.

In quell’occasione, la sportiva si è detta felice del sostegno forte e inaspettato ricevuto dalle persone, tuttavia non ha negato di aver vissuto un periodo molto difficile. A darle la forza di combattere e rimettersi in piedi più forte di prima è stato soprattutto suo fratello, che è anche il suo allenatore. Grazie a lui “è cambiato tutto. Lui mi ha portato a migliorare moltissimo.”, ha ammesso Brignone.

Federica Brignone, l’obiettivo dopo l’incidente e il ritiro ‘scampato’

La vita della sportiva, soprattutto ad alti livelli, è fatta di sacrificio e anche di dolore. Qualche tempo fa, Federica Brignone non ha fatto mistero di aver anche pensato al possibile ritiro: “ho pensato di aver fatto tutto quello che potevo fare”, ha ammesso, spiegando che un impatto negativo molto forte lo ha avuto il periodo del Covid, con le conseguenti chiusure anche nel mondo dello sport. Poi, però, non si è arresa. Oggi Brignone lotta per tornare in gran forma, anche perché ha un sogno da realizzare: “L’obiettivo di adesso sono le Olimpiadi di Milano-Cortina. Fare il massimo per tornare il prima possibile a stare bene.” ha spiegato su Canale 5.

