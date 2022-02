FEDERICA BRIGNONE, DUE MEDAGLIE ALLE OLIMPIADI/ “Mi piace gareggiare”

Federica Brignone è sicuramente una delle grandi protagoniste dei Giochi olimpici invernali di Pechino, perché si ritrova con due medaglie in tasca e magari non è ancora finita, perché sabato c’è ancora il team event in cui provare a fare ancora festa. La sciatrice italiana, che è anche leader della classifica della Coppa di super-G e nel corso della stagione è diventata la più vincente sciatrice italiana della storia in Coppa del Mondo, ha conquistato finora un argento in gigante e un bronzo nella combinata.

Un successo che nobilita la sua carriera, pur con i rimpianti per un super-G disputato su una pista non adatta alle sue caratteristiche. Federica Brignone, al termine della difficile stagione scorsa, aveva manifestato anche desideri di ritirarsi dall’attività agonistica: tuttavia, ha dimostrato di avere la forza ed il carisma per rialzarsi, oltre che per vincere le sue imprese più ardue.

Federica Brignone, dopo avere vinto la seconda medaglia ai Giochi olimpici invernali di Pechino, si è presentata in conferenza stampa per commentare il terzo posto in combinata, che arriva a una decina di giorni dall’argento in gigante: “A me piace gareggiare, quando fai tutto è difficile sempre stare al top, ma hai anche molte più occasioni. Se penso di potermela giocare voglio farlo. Due medaglie alle Olimpiadi è tanto. Avevo tante possibilità, ma venire qui e farlo è più difficile. Guardate come è andata alla Shiffrin, è talmente difficile e rischioso il nostro sport che due medaglie sono una cosa importante”, queste le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport.

E conclude con una riflessione sulle difficoltà dello sci rispetto ad altri sport: “Non facciamo uno sport con una corsia, una piscina. Non so dove passare, dove fare la migliore linea, ma devo interpretare al momento. È sempre sciare, lo sciatore deve adattarsi. E hai un minuto per farlo. Ti presenti alla partenza, cerchi di fare il tuo meglio però è diverso, non si tratta di correre più veloce degli altri o avere più resistenza degli altri. Nel fondo di solito chi è più forte vince, qui invece non è così”.



