FEDERICA BRIGNONE È FIDANZATA? “VORREI DEI BAMBINI MA NON ORA PERCHE’…”

Federica Brignone è fidanzata e cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Questo pomeriggio, nel corso della puntata domenicale di “Verissimo”, la 34enne sciatrice azzurra sarà protagonista di un’intensa intervista con la padrona di casa, Silvia Toffanin, e la lunga chiacchierata con la conduttrice del talk show potrebbe essere il clou dell’appuntamento che ci accingiamo a vedere dal momento che da alcuni giorni non si fa altro che parlare del grave infortunio occorso alla stella dello sci alpino tricolore, poche ore dopo aver registrato la sua partecipazione proprio al rotocalco in onda su Canale 5. E se in un altro pezzo abbiamo dato conto proprio della brutta caduta che terrà la campionessa lontana dalle piste per qualche mese qui invece vogliamo accendere i riflettori sui suoi amori, scoprendo se Federica Brignone è fidanzata, e una love story tenuta al riparo da occhi indiscreti.

Per sgombrare subito il campo da ogni dubbio, e rifacendoci a quanto raccontato da vari siti specializzati nel gossip e la cronaca rosa delle celebrità, la risposta alla domanda “Federica Brignone è fidanzata?” sarebbe sì, anche se da sempre c’è una coltre di mistero attorno al suo compagno. Come sappiamo, la sciatrice diventata valdostana d’adozione pur essendo nata a Milano, è da sempre molto riservata in merito alla propria vita privata ma, a meno di clamorosi ‘ribaltoni’, pare confermato che la 34enne sta assieme da qualche anno a Davide, suo compaesano oltre che una persona di cui non sappiamo molto: anzi, le poche informazioni che abbiamo su di lui sono state svelate proprio da Federica in una precedente ospitata a “Verissimo” dalle news uscite negli ultimi tempi sul suo conto.

CHI È DAVIDE BRIGNONE? “NON PARLO MOLTO DI LUI DATO CHE NON AMA…”

Federica Brignone è fidanzata infatti ma la relazione sembra essere ‘top secret’, come titolato da alcuni siti proprio per la carenza di informazioni che abbiamo sulla sua dolce metà: di certo c’è che la sciatrice non ha figli e non è nemmeno convolata a nozze col suo Davide, sul cui conto comunque aveva espresso parole al miele proprio nel salotto televisivo di “Verissimo”, aprendosi con la Toffanin: “Lui è anche uno sciatore, ma non fa parte della Coppa del Mondo (…) Ci frequentiamo da più di un anno e sono felice perché è una persona fantastica” aveva rivelato nel 2022, senza aggiungere altro in merito alla sua identità. Nell’intervista registrata che la redazione del programma proporrà oggi ne sapremo di più?

“Davide è una persona che non ama stare sotto le luci dei riflettori. Non amo parlare di lui per questo motivo” aveva invece raccontato al ‘Corriere della Sera’ per una intervista che conferma non solo che Federica Brignone è fidanzata ma spiega pure i motivi della riservatezza della coppia a esporsi sia in pubblico sia sui seguitissimi canali social della sciatrice, “Io e lui condividiamo tutto (…) Abbiamo tante cose in comune, ma la passione che ci unisce è quella per lo sport (…) Vorrei avere dei bambini, ma non adesso, e dedicare loro le attenzioni che i miei hanno dedicato a me e a mio fratello”, svela la sciatrice che, in passato, aveva avuto una, lunghissima, relazione con un altro sportivo. Federica infatti era stata fidanzata per otto anni con Nicolas Raffort, sciatore freestyler francese con cui aveva condiviso un bel pezzo di vita ed era spesso stata al centro delle cronache di gossip. Che sia questo il motivo per cui la Brignone ha deciso di tenere gelosamente custodita questa storia e proteggere la propria privacy e quella del suo Davide?