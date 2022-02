Federica Brignone e la polemica madre-Goggia/ “Telefono spento, non ho letto”

Federica Brignone porta a casa la sua seconda medaglia a Pechino 2022. Dopo l’argento in Gigante, la sciatrice ha ottenuto il bronzo in combinata. L’atleta azzurra è finita alle spalle di due svizzere, Michelle Gisin e Wendy Holdener. Un successo importante che arriva in un momento non semplice per l’atleta, come ha raccontato a La Stampa. Nel corso dell’intervista, la sciatrice è tornata poi sulla polemica della madre in relazione a Sofia Goggia, dichiarando di non saper nulla di quanto accaduto. Brignone, infatti ha scelto di spegnere il telefono per isolarsi dal resto e concentrarsi solamente sulle gare.

Come ha raccontato la sciatrice stessa: “Ero troppo stanca e stressata. Non avevo dormito prima e dopo l’argento e quando è arrivata l’amarezza del superG sono andata in tilt. Arrivare qui è stato difficile, non abbiamo mai potuto rilassarci. E poi con queste follie dei test non è una passeggiata. Non sai mai se ti fanno correre o meno per un cotton fioc nel naso… Ti fa venire un certo giramento di pancia. Non sei sereno, può succedere di tutto, è come giocare a tombola”.

Le due medaglie vinte da Federica Brignone non hanno però fatto parlare quanto la polemica andata in scena tra la madre e Sofia Goggia. L’ex slalomista, che ha vinto quattro gare di Coppa del Mondo, si è dichiarata scettica sull’entità dell’infortunio della sciatrice bergamasca: “Ora lei si arrabbierà perché già l’anno scorso avevo detto che non era così grave quando è tornata dopo 40 giorni. Questa volta è tornata dopo 23. Se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni. È molto egocentrica, non vuole essere una critica, però lei si piace molto al centro dell’attenzione, gode di questo e lo cerca da morire. Cerca sempre di essere molto lodevole con se stessa”.

Federica Brignone ha commentato la polemica, cercando di smorzare sul nascere qualsiasi illazione: “Alt! Io non so niente, non ho letto niente: anche perché altrimenti mi sarei arrabbiata e non avrei dato il massimo, altro che medaglia! Sono qua per sciare. Dall’inizio della stagione a Soelden mi sono tolta dai social. Non ho letto e così sono a posto con la coscienza”. La sciatrice ha poi concluso: “Bronzo Nadia Delago? Sinceramente me lo aspettavo. Nadia ha scelto il posto giusto per il podio, ha sciato benissimo. È stata grande. Come Sofi, dopo quello che ha vissuto. Ma su di lei non avevo dubbi”.



