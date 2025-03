FEDERICA BRIGNONE HA VINTO LA COPPA DEL MONDO DI SCI, IL COMMENTO DI GUSTAV THOENI (ESCLUSIVA)

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di sci, sono due in carriera dopo quella del 2020, con il titolo conquistato definitivamente a Sun Valley negli Stati Uniti davanti alla svizzera Lara Gut e a un’altra grande del nostro sci, Sofia Goggia, che testimonia l’ottimo momento del nostro sci. Un anno vissuto alla grande per la valdostana, vincitrice anche della Coppa del Mondo di discesa, oro nel gigante e argento nel super-G ai Mondiali di Saalbach e che proprio oggi andrà a caccia anche della Coppa del Mondo di gigante, sempre alle Finali di Sun Valley.

Successi a ripetizione nella sua carriera per Federica Brignone, nata il 14 luglio 1990 e figlia d’arte di Maria Rosa Quario. Tante le vittorie: due Coppe del Mondo, due ori e tre argenti ai Mondiali, un argento e due bronzi alle Olimpiadi, 37 successi in Coppa del Mondo, record per lo sci femminile italiano. L’oro alle Olimpiadi potrebbe arrivare proprio a Milano Cortina 2026 per un’atleta ormai entrata nella storia dello sci mondiale. Abbiamo quindi parlato di Federica Brignone con colui che resta il mito del nostro sci, Gustav Thoeni, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo per la seconda volta: un successo meritato? Molto bello, un successo meritato quello di Federica.

Se lo aspettava? Le speranze c’erano certamente, poi non si sa mai quello che può succedere in un anno, quello che può capitare.

Come è migliorata in questi anni Federica Brignone? Era partita come grande sciatrice nel gigante, poi attraverso l’esperienza e il lavoro si è migliorata molto, tanto da essere competitiva ad alti livelli in discesa libera e in Super-G. E’ veramente ormai un’atleta polivalente.

Un anno vissuto alla grande con anche l’oro nel gigante e l’argento in super-G ai Mondiali di Saalbach, ora le mancano solo le Olimpiadi… Speriamo, ci sono tutte le possibilità che vinca anche l’oro alle Olimpiadi a Milano Cortina 2026. Poi dipende da tante cose: la condizione di forma, i possibili infortuni, tante cose saranno importanti per questo risultato.

Federica Brignone meriterebbe di essere la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi? Per me andrebbe benissimo, sarei d’accordo poi non decido io queste cose…

È la sciatrice italiana con più successi in Coppa del Mondo, la considera anche una delle più grandi nella storia dello sci? Federica è ormai entrata nella storia dello sci italiano e mondiale, parlano i suoi successi per lei, fa parte del gotha dello sci. (Franco Vittadini)